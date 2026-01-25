Republic Day Sale: वॉव! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 'या' ब्रॅण्डवर आहे मोठी सूट, कपड्यांवर 70 टक्के डिस्काऊंट

Up to 70% Off on Clothes This Republic Day: देशभरात प्रजाकसत्ताक दिन उत्साहात साजरा केला जातो. त्यानिमित्त अनेक ब्रॅण्डवर वेगवेगळ्या ऑफर्स देखील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचं विविध ब्रॅण्डच्या कपड्यांवर वेगवेगळी ऑफर देण्यात आलीय. अनेक मोठ्या-मोठ्या ब्रॅण्डवर 50 टक्के ते 70 टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येत आहे. .'ट्रेण्ड्स'मध्ये 70 टक्के डिस्काऊंटट्रेण्ड्समध्ये कपड्यांवर 70 टक्के डिस्काऊंट देण्यात आला आहे. टी शर्टसह ड्रेस, जीन्स अशा विविध कपड्यांवर 50 ते 70 टक्के डिस्काऊंट असणार आहे. तसंच प्राजासत्ताक दिनानिमित्त खास ऑफर्ससह कूपन्स सुद्धा असणार आहे. .पॅन्टलून्सकपड्यांचा वेगवेगळ्या ब्रॅण्डपैकी सगळ्यात चर्चेत असलेल्या पॅन्टलून्स या ब्रॅण्डवर सुद्धा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विशेष सवलत देण्यात आली आहे. या ठिकाणी कपड्यांवर ५० टक्के ऑफ देण्यात येत आहे. दोन दिवस ही ऑफर असणार आहे. .झुडिओप्रजासत्ताक दिनानिमित्त झुडिओच्या काही ठिकाणी ऑफर्स ठेवण्यात आल्या आहेत. वनपीस, ड्रेस, जीन्स, टी शर्ट यांच्यावर अनेक डिस्काऊट देण्यात आल्या आहे. ९ रुपयापासून ते ४९९ रुपयापर्यंत वस्तुसह कपडे मिळत आहे..जय हिंद कलेक्शनजय हिंद कलेक्शनमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 50 टक्के ऑफस देण्यात आली आहे. तसंच buy 1 get 1 free अशा काही कपड्यांवर ऑफर देखील ठेवण्यात आल्या आहे. 26 जानेवारीपर्यंत ही ऑफस असणार आहे. .Republic Day 2026 Sale : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कुठे कुठे लागलाय सेल? किती स्वस्तात मिळतायत वस्तु, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.