Trending News

Republic Day Sale: वॉव! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 'या' ब्रॅण्डवर आहे मोठी सूट, कपड्यांवर 70 टक्के डिस्काऊंट

BIG REPUBLIC DAY DEALS: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशभरात विविध ब्रॅण्ड्सकडून आकर्षक ऑफर्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत. कपड्यांवर 50 ते 70 टक्क्यांपर्यंत मोठी सूट दिली जात असून ट्रेण्ड्स, पॅन्टलून्स, झुडिओ आणि जय हिंद कलेक्शनसारख्या ब्रॅण्ड्समध्ये खास डिस्काऊंट उपलब्ध आहे.
REPUBLIC DAY offer sale

REPUBLIC DAY offer sale

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Up to 70% Off on Clothes This Republic Day: देशभरात प्रजाकसत्ताक दिन उत्साहात साजरा केला जातो. त्यानिमित्त अनेक ब्रॅण्डवर वेगवेगळ्या ऑफर्स देखील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचं विविध ब्रॅण्डच्या कपड्यांवर वेगवेगळी ऑफर देण्यात आलीय. अनेक मोठ्या-मोठ्या ब्रॅण्डवर 50 टक्के ते 70 टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Republic Day
viral
trend
clothes
Discount Offer
trends
90% discount offers
Zudio

Related Stories

No stories found.