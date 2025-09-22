Viral Video: हलक्यात घेऊ नका! रिक्षावाला बोलला फ्रेंचमध्ये, विदेशी प्रवासी चक्रावला; नंतर काय घडलं बघा...

Social Media: गरजेपोटी माणूस कोणतंही काम करतो. प्रत्यक्षात त्याच्या शिक्षणाचा, त्याच्या ज्ञानाचा तो करत असलेल्या कामाशी संबंध असेलच असं नाही. रोजंदारीवर काम करणारे लोक चुटकीसरशी मोठमोठी गणितं सोडवतात. तर रस्त्यावर जिन्नस विकणारा एखादा छोटा व्यवसायिक घडाघड इंग्रजी बोलतो. परिस्थिती माणसाला बदलून टाकते, एवढंच!.सध्या एका रिक्षाचालकाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. त्यात तो विदेशी प्रवाशासोबत चक्क फ्रेंच भाषेमध्ये संवाद साधत आहे. हे बघून तो प्रवाशी चक्रावून जातो आणि खळखळून हसतो. नेटकऱ्यांनी या रिक्षाचालकाचं भरभरुन कौतुक केलंय..Navaratri 2025 Zodiac Mantras: दुर्गा देवीचे 12 राशींसाठी खास मंत्र, वाचा एका क्लिकवर.भारताच्या दौऱ्यावर असलेल्या एका अमेरिकन क्रिएटरने हा व्हिडीओ बनवला आहे. jaystreazy या नावाने इन्स्टाग्राम प्रोफाईल असेलला क्रिएटर रिक्षातून प्रवास करत असतो. प्रवासादरम्यान तो रिक्षाचालकाशी संवाद साधतो. आपल्याला इंग्रजी आणि फ्रेंच भाषा येते, असं तो रिक्षाचालकाला सांगतो..उत्तर प्रदेशात जातीवर आधारित रॅलींवर बंदी; सरकारी कागदपत्रांमधूनही हटणार जातीचा कॉलम, High Court च्या आदेशानंतर ऐतिहासिक निर्णय.त्या विदेशी प्रवाशाला बोलताना हा रिक्षाचालक चक्क फ्रेंचमध्ये प्रश्न विचारतो. तुम्हाला फ्रेंच येते काय? असं तो बोलतो. हे ऐकून सुरुवातीला विदेशी प्रवासी थोंडा गोंधळून जातो. नंतर मात्र खळखळून हसतो आणि रिक्षाचालकाला दाद देतो. सोशल मीडियामध्ये हा व्हिडीओ चांगलाय व्हायरल झाला आहे..jaystreazy या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन १.५ मिलियन लोकांनी हा व्हिडीओ बघितला आहे. अनेकांनी कमेंट सेक्शनमध्ये रिक्षावाल्याचं कौतुक केलं आहे. तीन दिवसांमध्ये ५० हजारांच्या घरात लाईक्स या व्हिडीओला मिळालेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.