Viral Video: हलक्यात घेऊ नका! रिक्षावाला बोलला फ्रेंचमध्ये, विदेशी प्रवासी चक्रावला; नंतर काय घडलं बघा...

Indian Rikshaw Driver Speaking French with Foreign Traveler Goes Viral: सध्या एका रिक्षाचालकाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. त्यात तो विदेशी प्रवाशासोबत चक्क फ्रेंच भाषेमध्ये संवाद साधत आहे.
संतोष कानडे
Social Media: गरजेपोटी माणूस कोणतंही काम करतो. प्रत्यक्षात त्याच्या शिक्षणाचा, त्याच्या ज्ञानाचा तो करत असलेल्या कामाशी संबंध असेलच असं नाही. रोजंदारीवर काम करणारे लोक चुटकीसरशी मोठमोठी गणितं सोडवतात. तर रस्त्यावर जिन्नस विकणारा एखादा छोटा व्यवसायिक घडाघड इंग्रजी बोलतो. परिस्थिती माणसाला बदलून टाकते, एवढंच!

Social Media
auto rikshaw
viral video

