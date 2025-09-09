Rohit Sharma Video : रोहित शर्मा मध्यरात्री कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये; कारण काय? Viral Video ने वाढवली चाहत्यांची धडधड

Rohit Sharma Midnight Hospital Visit: क्रिकेटपटू रोहित शर्मा काल मध्यरात्री कोकिलाबेन रुग्णालयात पोहोचला. रुग्णालयात जातानाचा त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे रोहित शर्माला नेमकं काय झालं? हा प्रश्न सध्या सर्व क्रिकेटप्रेमी आणि त्याच्या चाहत्यांचा पडला आहे. चाहत्यांच्या मनात चिंताही निर्माण झाली आहे. मात्र, रोहितचं मध्यरात्री रुग्णालयात पोहोचण्याचं नेमकं कारण काय? याची माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही. .रोहित शर्मा ८ सप्टेंबरच्या रात्री मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल झाला. रुग्णालयाबाहेरील त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा आपल्या गाडीतून उतरून रुग्णालयात आत जाताना दिसतो आहे. पण, त्यानंतर काय झालं याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर #RohitSharma हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग केला आहे. अनेकांनी "भाई, काय झालंय?" किंवा "हिटमॅनला काही झालंय का?" असे प्रश्न विचारले आहेत..Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहित शर्माची कुणी परिचीत व्यक्ती या रुग्णालयात दाखल आहेत, त्यांना भेटण्यासाठी रोहित मध्यरात्री रुग्णालयात पोहोचल्याचं सांगितलं जातं आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती पुढे आलेली नाही. बीसीसीआय किंवा रोहित शर्मा यांच्या टीमकडून याबाबत कोणतेही निवेदन जारी झालेले नाही..Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी रोहित शर्माने बंगळुरु येथील नॅशनल क्रिकेट अकॅडमीमध्ये फिटनेस टेस्ट पास केली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे मालिका १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघेही टीम इंडियाचा भाग होण्याची शक्यता आहे. रोहित शर्माने टी-२० आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी, वनडे क्रिकेटमध्ये तो अजून खेळतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.