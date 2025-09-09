Trending News

Rohit Sharma Video : रोहित शर्मा मध्यरात्री कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये; कारण काय? Viral Video ने वाढवली चाहत्यांची धडधड

Rohit Sharma Midnight Hospital Visit : रोहित शर्मा ८ सप्टेंबरच्या रात्री मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल झाला. रुग्णालयाबाहेरील त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे.
Rohit Sharma Midnight Hospital Visit: क्रिकेटपटू रोहित शर्मा काल मध्यरात्री कोकिलाबेन रुग्णालयात पोहोचला. रुग्णालयात जातानाचा त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे रोहित शर्माला नेमकं काय झालं? हा प्रश्न सध्या सर्व क्रिकेटप्रेमी आणि त्याच्या चाहत्यांचा पडला आहे. चाहत्यांच्या मनात चिंताही निर्माण झाली आहे. मात्र, रोहितचं मध्यरात्री रुग्णालयात पोहोचण्याचं नेमकं कारण काय? याची माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही.

