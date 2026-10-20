‘हा सोनू, हा मोनू’; संताच्या मांडीवर डोकं ठेवून बिस्किटं खातात दोन अस्वल, VIDEO पाहून नेटकरी थक्क

सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल, याचा काही नेम नाही. सध्या असाच एक व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. जंगलात राहणारे दोन भलेमोठे अस्वल एका संताच्या अगदी जवळ बसून बिस्किटं खाताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही अस्वल संताच्या खांद्यावर आणि मांडीवर डोकं ठेवून अगदी शांतपणे त्यांच्याकडून बिस्किटं घेत आहेत. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना आश्चर्य व्यक्त करत आहेत..व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक संत दोन अस्वलांच्या मध्ये बसलेले दिसतात. ते कोणतीही घाई न करता आपल्या हाताने दोन्ही अस्वलांना बिस्किटं खाऊ घालत आहेत. ही दोन्ही अस्वलंही त्यांच्याजवळ अगदी सहजपणे वावरताना दिसतात. त्यांच्या वागण्यावरून ती संतांशी परिचित असल्याचं जाणवतं. यावेळी संत महाराज या दोन्ही अस्वलांची नावं सोनू आणि मोनू असल्याचं सांगतात. त्यांचं हे बोलणं ऐकून तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनाही आश्चर्य वाटतं. कारण, समोर असलेले हे प्राणी काही पाळीव प्राणी नसून जंगलात राहणारे अस्वल आहेत..आजोबांनी आजीसाठी १९६४ मध्ये लिहिलं ८ फूट लांबीचं प्रेमपत्र! ६२ वर्षांनंतरही होतेय प्रेमाची चर्चा; VIDEO VIRAL.व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती संतांना या दोन्ही अस्वलांमधला फरक कसा ओळखता, असा प्रश्न विचारते. त्यावर संत अगदी सहजपणे एका अस्वलाकडे हात दाखवत ‘हा सोनू’ आणि दुसऱ्याकडे हात दाखवत ‘हा मोनू’ असं सांगतात. त्यांचा हा अंदाज पाहून उपस्थित लोकही आश्चर्यचकित होतात. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण संत आणि अस्वलांमधील जवळीक पाहून थक्क झाले आहेत, तर काहींनी अशा प्रकारे जंगली प्राण्यांच्या जवळ जाणं धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे..Priest Dies Viral Video : चर्चमध्ये प्रार्थना सुरू असतानाच कोसळला भलामोठा क्रूस; दुर्दैवी घटनेत धर्मगुरूंचा मृत्यू, थरारक VIDEO VIRAL.एका नेटकऱ्याने, ‘चाचा, एखाद्या दिवशी सोनू-मोनू तुम्हालाच पकडतील,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्या युजरने जंगली प्राण्यांवर विश्वास ठेवणं योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, व्हिडिओमध्ये अस्वल शांत दिसत असले, तरी जंगली प्राण्यांचा स्वभाव अनपेक्षित असू शकतो. त्यामुळे त्यांच्याजवळ जाणं किंवा त्यांना हाताने खाऊ घालणं धोकादायक ठरू शकतं, असं तज्ज्ञ सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.