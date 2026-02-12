Trending News

Viral Video: वधूच्या बाजूने वराच्या कुटुंबाला वाटली ‘सोन्याची’ बिस्किटं? व्हायरल व्हिडिओ पाहून नेटकरी गोंधळात

24K gold biscuits wedding: सौदी अरेबियातील लग्नात २४ कॅरेट सोन्याची बिस्किटे वाटल्याचा व्हायरल दावा अखेर खोटा ठरला; चमकदार सोन्यासारखी दिसणारी ही वस्तू प्रत्यक्षात लक्झरी चॉकलेट असल्याचा खुलासा.
24K Gold Biscuits at a Wedding? Viral Saudi Video Leaves Internet Shocked — Truth Finally Revealed

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतात लग्नाच्या वेळी वधूच्या कुटुंबाने वराला आणि त्याच्या कुटुंबाला भेटवस्तू देणे सामान्य आहे. कपडे, दागिने किंवा इतर भेटवस्तू पाहणे सामान्य आहे. पण तुम्ही कधी लग्नातील पाहुण्यांना सोन्याचे बिस्किट वाटल्याचे ऐकले आहे का? अलिकडेच, सोशल मीडियावर एक ट्रेंडिंग व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. व्हिडिओमध्ये दावा केला आहे की वधूच्या भावाने वराच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला २४ कॅरेट सोन्याचे बिस्किट भेट दिले.

gold
viral
viral video

