Viral Video: वधूच्या बाजूने वराच्या कुटुंबाला वाटली ‘सोन्याची’ बिस्किटं? व्हायरल व्हिडिओ पाहून नेटकरी गोंधळात

भारतात लग्नाच्या वेळी वधूच्या कुटुंबाने वराला आणि त्याच्या कुटुंबाला भेटवस्तू देणे सामान्य आहे. कपडे, दागिने किंवा इतर भेटवस्तू पाहणे सामान्य आहे. पण तुम्ही कधी लग्नातील पाहुण्यांना सोन्याचे बिस्किट वाटल्याचे ऐकले आहे का? अलिकडेच, सोशल मीडियावर एक ट्रेंडिंग व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. व्हिडिओमध्ये दावा केला आहे की वधूच्या भावाने वराच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला २४ कॅरेट सोन्याचे बिस्किट भेट दिले..सौदी अरेबियाचा रिपोर्टनुसार व्हायरल व्हिडिओहा व्हिडिओ समोर येताच ऑनलाइन वादविवादाला सुरुवात झाली. काहींनी त्याला शाही म्हटले तर काहींनी त्याला बनावट म्हटले. हा व्हिडिओ सौदी अरेबियाचा असल्याचे सांगितले जाते. व्हिडिओमध्ये काही लोक पारंपारिक अरब पोशाखात बसलेले दिसत आहेत. एक माणूस हातात बॉक्स घेऊन पाहुण्यांमध्ये फिरताना दिसत आहे. बॉक्समध्ये चमकदार सोन्याच्या वस्तू आहेत. असा दावा करण्यात आला की ही २४ कॅरेट सोन्याची बिस्किटे आहेत जी वधूचा भाऊ पाहुण्यांना वाटत आहे. व्हिडिओमध्ये पाहुणे एकामागून एक बिस्किटे उचलताना दिसत आहेत..Viral Video : देवदूत बनून धावला टीसी, वृद्ध महिला प्रवाशाचे वाचवले प्राण, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ.मात्र, नंतर सत्य वेगळेच निघाले. चौकशी केल्यावर असे आढळून आले की ते खरे सोन्याचे बिस्किटे नव्हते. ते प्रत्यक्षात सोन्याच्या फॉइलमध्ये गुंडाळलेले लक्झरी चॉकलेट होते. ते अगदी सोन्याच्या बारसारखे दिसत होते, ज्यामुळे लोक गोंधळात पडले..सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रियाया खुलाशानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या. अनेक नेटकऱ्यांनी म्हटले की पूर्ण माहितीशिवाय व्हिडिओ शेअर करणे चुकीचे आहे..हा व्हायरल व्हिडिओ @Rainmaker1973 नावाच्या अकाउंटने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे: "सौदी अरेबियातील एका लग्नात, वधूचा भाऊ वराच्या कुटुंबाला २४ कॅरेट सोन्याचे बिस्किटे भेट देतो.".Viral Video: मॉलमध्ये अचानक बायकोची एंट्री, नवऱ्याला दुसऱ्या महिलेसोबत पाहतांच दोघींनी उपटल्या एकमेकांच्या झिंझ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.