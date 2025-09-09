Shivaji Maharaj: इतिहासातील गुपित! छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बोटं छाटल्यानंतर शाहिस्तेखान कुठं पळाला? पुढं कधीच परतला नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मुघल साम्राज्य यांच्यातील संघर्षात ५ एप्रिल १६६३ हा दिवस विशेष ठरला. पुण्यातील लाल महालावर झालेल्या हल्ल्यात महाराजांनी शाहिस्तेखानाला धडा शिकवला. शाहिस्तेखान तेव्हा तब्बल तीन वर्षे पुण्यात ठाण मांडून बसला होता. तो जनतेला छळत होता, पिळवणूक करत होता. या अन्यायाविरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्णायक पाऊल उचलले..बोटं कापल्यानंतरची गडबडरविवारी रात्री, निवडक मावळ्यांसह शिवाजी महाराज लाल महालात शिरले. मराठ्यांच्या तलवारीसमोर मुघल सैनिक टिकले नाहीत. शिवाजी महाराजांनी तलवारीच्या प्रहाराने शाहिस्तेखानाच्या हाताची तीन बोटं उडवली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे गोंधळ उडाला. अंधाराचा फायदा घेत शाहिस्तेखान जीव वाचवून बाहेर पळाला..Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या काळातील सैनिकांचा पगार कसा व्हायचा? कोणती पद्धत होती? शिवाजी महाराज स्वत: ... .अपमानामुळे पुण्यातून पलायनया घटनेनंतर शाहिस्तेखानाला जबरदस्त अपमान सहन करावा लागला. मराठ्यांनी त्याला पुण्यात जनतेसमोर नामोहरम केले होते. त्यामुळे फक्त तीन दिवसांतच, ८ एप्रिल १६६३ रोजी त्याने पुण्यातून पलायन केले. तो थेट औरंगाबादला गेला आणि त्यानंतर पुण्याकडे परत वळण्याचे धाडस त्याने केले नाही..औरंगजेबाचा संताप व बदलीशिवाजी महाराजांनी दिलेल्या या पराभवानंतर औरंगजेब संतापला. कारण शाहिस्तेखान फक्त त्याचा सेनापती नव्हता, तर तो औरंगजेबाचा मामा होता. या अपमानामुळे औरंगजेबाने त्याची तडकाफडकी बदली करून त्याला बंगालचा सुभेदार नेमले..ढाक्यातील शाहिस्तेखान१६६४ साली शाहिस्तेखान ढाक्याचा सुभेदार म्हणून रुजू झाला. तेथूनच पुढे आजचे ढाका शहर आकारास आले. त्याने अनेक इमारती उभारल्या, अन्नधान्याच्या किमती कमी केल्या आणि लोककल्याणकारी कामांवर भर दिला. शिवाजी महाराजांनी शिकवलेला धडा त्याने विसरला नाही. पुण्यातील पराभव त्याला आजन्म आठवत राहिला..शेवटचा प्रवासमिर्झा अबू तालिब हे त्याचे मूळ नाव असले तरी "शाहिस्तेखान" ही त्याला दिलेली पदवी होती. पुढे तो दिल्लीला गेला आणि १६९४ मध्ये त्याचे निधन झाले. मराठ्यांच्या पराक्रमाने शाहिस्तेखानाला आयुष्यभर सावध राहण्याचा धडा मिळाला.शिवाजी महाराजांच्या धाडसी हल्ल्यामुळे शाहिस्तेखानाला केवळ पराभवच नाही तर अपमानाचा घोटही प्यावा लागला. पुण्यातून औरंगाबादकडे पलायन करताना त्याला मराठ्यांच्या सामर्थ्याची खरी जाणीव झाली. इतिहासातील ही घटना केवळ एक पराभव नव्हती, तर मुघल साम्राज्यावर झालेला मानसिक आघात होती..Shivaji Maharaj: इतिहासाचा उलगडा! शिवाजी महाराज घोडेस्वारांसाठी किती कोट्यवधी खर्च करत असत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.