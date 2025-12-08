Viral Letter : पाचवीतील शर्वरीचे वडिलांना लिहिलेले इंग्रजी पत्र व्हायरल; निरागस शब्दांतून बालमनाचा भावनिक संवाद

पाचवीत शिक्षण घेणाऱ्या शर्वरी लाहुडकर हिचे वडिलांना लिहिलेले इंग्रजी पत्र सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. शाळेच्या पिकनिकला जाण्यासाठी परवानगी मिळावी, या साध्या कारणासाठी लिहिलेल्या पत्राने मात्र हजारो वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शर्वरीने आपल्या निरागस भाषेत, स्पष्ट विचारांतून आणि भावनिक शब्दांतून वडिलांशी थेट संवाद साधला आहे..या पत्रात शर्वरीने गेल्या वर्षी पप्पांनी दिलेल्या वचनाची आठवण करून दिली आहे. “मागील वर्षी तुम्ही मला पुढच्या वर्षी पिकनिकला पाठवण्याचं वचन दिलं होतं,” असं नमूद करत तिने वडिलांची जबाबदारी आणि शब्दाची किंमत अधोरेखित केली आहे. इतकंच नव्हे, तर तिने आपल्या मैत्रिणीला दिलेल्या वचनाचाही उल्लेख केला असून, “मी पिकनिकला येणार नाही असं सांगितलं तर ती मला खोटारडी समजेल,” असं भावनिक तर्क मांडला आहे..Suhana Swasthyam 2025 : मानसिक स्वास्थ्य ‘टास्क’ नव्हे प्रक्रिया! : भारतीय संस्कृती व पुराणतज्ञ सीमा आनंद.पत्रातील खास बाब म्हणजे शर्वरीने वडिलांच्या बालपणाशी नातं जोडलं आहे. “तुम्ही लहान असताना मित्रांसोबत फिरायला जायचात आणि स्वतःच्या बालपणाचा आनंद घ्यायचात, मग मला देखील तो अनुभव का नको?” असा प्रश्न तिने अप्रत्यक्षपणे उपस्थित केला आहे. यातून केवळ परवानगीची मागणी नाही, तर पिढ्यांमधील विचारांचा संवाद दिसतो..पत्राच्या शेवटी शर्वरीने अत्यंत गोड कल्पना मांडली आहे. “पिकनिकला पाठवायचं असेल तर इथे सही करा, न पाठवायचं असेल तर तिथे,” असा पर्याय देत तिने पत्राला वेगळीच मजेशीर आणि भावनिक छटा दिली आहे..150 वर्षांचं आयुष्य! 100 व्या वर्षीही 25 सारखी तरुणाई; मानवी आयुष्य बदलणारा क्रांतिकारी शोध, शास्त्रज्ञांचा नवा फॉर्म्युला काय?.सोशल मीडियावर हे पत्र व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी शर्वरीच्या प्रामाणिकपणाचे आणि विचारशक्तीचे कौतुक केले आहे. हे पत्र आजच्या काळात पालक आणि मुलांमधील संवाद किती संवेदनशील असू शकतो, याचं सुंदर उदाहरण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.