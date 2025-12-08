Trending News

Viral Letter : पाचवीतील शर्वरीचे वडिलांना लिहिलेले इंग्रजी पत्र व्हायरल; निरागस शब्दांतून बालमनाचा भावनिक संवाद

Sharvari’s Emotional Letter to Her Father : शर्वरीने आपल्या निरागस भाषेत, स्पष्ट विचारांतून आणि भावनिक शब्दांतून वडिलांशी थेट संवाद साधला आहे. या साध्या कारणासाठी लिहिलेल्या पत्राने मात्र हजारो वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Sharvari's Emotional Letter to Her Father Goes Viral

Sharvari’s Emotional Letter to Her Father Goes Viral

पाचवीत शिक्षण घेणाऱ्या शर्वरी लाहुडकर हिचे वडिलांना लिहिलेले इंग्रजी पत्र सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. शाळेच्या पिकनिकला जाण्यासाठी परवानगी मिळावी, या साध्या कारणासाठी लिहिलेल्या पत्राने मात्र हजारो वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शर्वरीने आपल्या निरागस भाषेत, स्पष्ट विचारांतून आणि भावनिक शब्दांतून वडिलांशी थेट संवाद साधला आहे.

