Shegaon Viral Video: का चर्चेत असते शेगावची पार्किंग व्यवस्था? जगातील एकमेव सेवार्थ हायटेक वाहनतळ, माऊली व्हिडिओ पाहिल्यावर कळेल सत्य

Shegaon Automated Parking System Is Going Viral: भक्तांसाठी मोफत, पूर्णतः ऑटोमेटेड व्यवस्था आणि अद्वितीय सेवा भावाने उभं राहिलेलं भारतातील सर्वाधिक सुव्यवस्थित पार्किंग मॉडेल
Sandip Kapde
शेगाव : संत गजानन महाराज संस्थानच्या हायटेक वाहनतळाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. जगातील एकमेव सेवार्थ म्हणून ओळखली जाणारी ही पूर्णतः डिजिटल व ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था भाविकांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

