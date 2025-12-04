Shegaon Viral Video: का चर्चेत असते शेगावची पार्किंग व्यवस्था? जगातील एकमेव सेवार्थ हायटेक वाहनतळ, माऊली व्हिडिओ पाहिल्यावर कळेल सत्य

शेगाव : संत गजानन महाराज संस्थानच्या हायटेक वाहनतळाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. जगातील एकमेव सेवार्थ म्हणून ओळखली जाणारी ही पूर्णतः डिजिटल व ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था भाविकांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थानबुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील गजानन महाराज मंदिर हे देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. दरवर्षी लाखो भाविक येथे दर्शनाला येतात. मंदिर परिसरात वाहनांची गर्दी होऊ नये यासाठी संस्थानने चार एकरावर भव्य व प्रशस्त वाहनतळ उभारला आहे. यात एकावेळी पाच हजार कार, तीन हजार दुचाकी व वीस बस थांबण्याची क्षमता आहे..वाहनतळाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्यया वाहनतळाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची पूर्णपणे डिजिटल व्यवस्था आहे. प्रवेशद्वाराजवळ मोठ्या डिजिटल फलकावर रिकाम्या जागांची नेमकी संख्या दाखवली जाते. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या सतत देखरेखीखाली सेवाधारी भाविकांच्या वाहनांची काळजी घेतात. वाहनचालकांसाठी स्वच्छ विश्रांतीगृह आणि प्रसाधनगृहाची सुविधा उपलब्ध आहे. पार्किंगसाठी एक रुपयाही शुल्क आकारले जात नाही..Gajanan Maharaj Prakat Din 2025: 'गण गण गणात बोते' सिद्धमंत्राचा नेमका अर्थ काय? जाणून घ्या एका क्लिक वर.गर्दीचे उत्कृष्ट नियोजनमंदिर परिसरात वाहने उभी राहू नयेत यामुळे रस्ते मोकळे राहतात आणि भाविकांना चालताना कोणताही अडथळा येत नाही. गर्दीचे उत्कृष्ट नियोजन आणि स्वच्छता यामुळे शेगाव संस्थान देशभरात आदर्श मानले जाते. संस्थानने देशातील अनेक धार्मिक स्थळी भाविकांसाठी स्वस्त दरात निवासाची केंद्रे उभारली आहेत, तर शेगावमध्ये मात्र प्रत्येक गोष्टीत अतिशय शिस्तबद्ध आणि सुसूत्र नियोजन दिसून येते..शांततेत आणि सोयीने दर्शनआलेल्या प्रत्येक भाविकाला माऊलीच्या दरबारात शांततेत आणि सोयीने दर्शन घेता यावे हा या सर्व व्यवस्थेचा मुख्य हेतू आहे. हा हायटेक वाहनतळ पाहिल्यानंतर अनेकांनी तो जगातील एकमेव सेवाभावी ऑटोमेटेड पार्किंग असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सध्या या व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून भाविक आणि नेटकऱ्यांकडून संस्थानच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे. शेगावला येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला हा अनोखा वाहनतळ एकदा तरी पाहावासा वाटतो..Shegaon: गजानन महाराज संस्थान ठरू शकते 'रोल मॉडेल', कसं होतं नियोजन? धार्मिक स्थळांसाठी आदर्श!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.