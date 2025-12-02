Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हास्य! AI ने रियल Photo चा केला Video... प्रत्येक शिवभक्तांनी पाहावाच असा अद्भुत क्षण

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एक दुर्मिळ ऐतिहासिक छायाचित्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने आता व्हिडिओत रूपांतरित झाले आहे. या व्हिडिओत शिवाजी महाराजांचे ते प्रसन्न, मनमोहक हास्य जिवंत झाल्याचे दिसते. डोळे थोडे मिटून, ओठांवर हलकी स्मितहास्याची रेघ, कपाळावरची राजेशाही चमक आणि चेहऱ्यावरील तेज यामुळे हा व्हिडिओ पाहणाऱ्या प्रत्येक शिवभक्ताच्या काळजात थेट उतरतो..हा व्हिडिओ ‘TechpreneurAi’ या यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड केल्यानंतर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. सध्या व्हिडिओ महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात फिरत असून, सोशल मीडियावर शिवभक्त ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांसह तो मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहेत. अनेकांनी कमेंट केले आहे की, “शिवरायांना इतके जवळून पाहिल्याचा पहिलाच प्रसंग”, “हा व्हिडिओ रोज पाहावा वाटतो” अशा भावना व्यक्त होत आहेत..Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा....AI तंत्रज्ञानाच्या या चमत्कारामुळे जुन्या काळातील छायाचित्रांना जीवंत स्वरूप मिळत असल्याने सर्वसामान्यांना आपले आराध्य दैवत हसताना, डोळे मिचकावताना पाहता येत आहे. यापूर्वी संभाजी महाराज, जिजाऊ, तानाजी मालुसरे यांचेही असे AI व्हिडिओ बनले होते, पण शिवाजी महाराजांचे हास्य लाभलेला हा व्हिडिओ सगळ्यांत जास्त हृदयस्पर्शी ठरला..‘TechpreneurAi’ चॅनेलने यापूर्वीही अनेक ऐतिहासिक व्यक्तींचे AI व्हिडिओ बनवले आहेत, पण शिवाजी महाराजांचा हा व्हिडिओ त्यांच्या चॅनेलवरील सर्वात यशस्वी आणि भावपूर्ण व्हिडिओ ठरला आहे..Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.