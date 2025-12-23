Trending News

शिवरायांची थरारक सुटका अन् बाजीप्रभूंचे अमर बलिदान, आजही अंगावर काटा उभा राहील अशी पावनखिंडीची लढाई; AI व्हिडिओ व्हायरल

Historic Pawankhind Battle: Shivaji Maharaj’s Strategic Escape and Heroic Sacrifice : पावनखिंडीतील ऐतिहासिक लढाई... शिवाजी महाराजांच्या धोरणात्मक सुटकेचा थरारक प्रवास आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांचे शौर्य व बलिदान
Pawankhind Battle

Pawankhind Battle

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील अनेक प्रसंगांनी केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर जगभरातील लोकांना प्रेरणा दिली आहे. अफजलखान वध, शाहिस्तेखानावर हल्ला, आग्र्यातून सुटका असे रोमांचक प्रसंग त्यांच्या धैर्याचे आणि बुद्धिचातुर्याचे द्योतक आहेत. यापैकीच एक अतिशय महत्त्वाची घटना म्हणजे पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून महाराजांची सुटका आणि पावनखिंडीतील थरारक लढाई. या लढाईने शिवाजी महाराजांच्या युक्तीप्रयुक्तीची आणि त्यांच्या मावळ्यांच्या असीम शौर्याची ओळख शत्रूलाही करून दिली.

