शिवरायांची थरारक सुटका अन् बाजीप्रभूंचे अमर बलिदान, आजही अंगावर काटा उभा राहील अशी पावनखिंडीची लढाई; AI व्हिडिओ व्हायरल

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील अनेक प्रसंगांनी केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर जगभरातील लोकांना प्रेरणा दिली आहे. अफजलखान वध, शाहिस्तेखानावर हल्ला, आग्र्यातून सुटका असे रोमांचक प्रसंग त्यांच्या धैर्याचे आणि बुद्धिचातुर्याचे द्योतक आहेत. यापैकीच एक अतिशय महत्त्वाची घटना म्हणजे पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून महाराजांची सुटका आणि पावनखिंडीतील थरारक लढाई. या लढाईने शिवाजी महाराजांच्या युक्तीप्रयुक्तीची आणि त्यांच्या मावळ्यांच्या असीम शौर्याची ओळख शत्रूलाही करून दिली..आदिलशाहीच्या प्रांतात धुमाकूळ१६६० सालच्या जुलै महिन्यात, १२ आणि १३ तारखेला ही ऐतिहासिक घटना घडली. १२ जुलै १६६० रोजी शिवाजी महाराज पन्हाळगडावरून निसटले, तर १३ जुलै रोजी ते विशाळगडावर पोहोचले. अफजलखानाचा वध झाल्यानंतर (१० नोव्हेंबर १६५९) शिवाजी महाराजांनी विजापूरच्या आदिलशाहीला सतत धक्के देत कोल्हापूर, पन्हाळा आणि कोकणातील मोठा प्रदेश ताब्यात घेतला. नेतोजी पालकरांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी आदिलशाहीच्या प्रांतात धुमाकूळ घातला. रुस्तुम-ए-जमान आणि फाजलखान यांचाही पराभव करून महाराजांनी कमी कालावधीत प्रचंड यश मिळवले. यामुळे संतप्त झालेल्या आदिलशहाने आपला गमावलेला प्रदेश परत मिळवण्यासाठी सिद्दी जौहरला पन्हाळगडावर पाठवले..भारतीय इतिहासात पन्हाळगडाचे विशेष स्थान आहे. भक्कम तटबंदी, विपुल पाणी साठा, राहण्याची पुरेशी जागा आणि जोडकिल्ला पावनगड यामुळे तो अभेद्य मानला जायचा. मार्च १६६० मध्ये महाराज पन्हाळ्यावर थांबले. सिद्दी जौहरने फाजलखान, रुस्तुम-ए-जमानसह मोठ्या फौजेने गडाला वेढा घातला. सुमारे चार महिने महाराज गडावर अडकून पडले..महाराजांनी सुटकेचा बेत आखलाजुलैमध्ये जोरदार पावसाळा सुरू झाला. या संधीचा फायदा घेत महाराजांनी सुटकेचा बेत आखला. सुरुवातीला शरण येण्याचे नाटक करून शत्रूची दक्षता ढिली केली. १२ जुलैच्या मध्यरात्री धो-धो पाऊस पडत असताना महाराज ६०० मावळ्यांसह गड सोडून विशाळगडाकडे (सुमारे ६० किमी) निघाले. मात्र सिद्दी जौहरला चाहूल लागताच त्याने मोठे सैन्य पाठलागाला लावले. शिवा काशीद या महाराजांसारखे दिसणाऱ्या व्यक्तीला पकडूनही खरा महाराज कोठे हे समजताच शत्रूने जोरदार पाठलाग चालू ठेवला..तोफेची गर्जना ऐकूनही बाजी प्रभू लढत राहिलेवाटेत अडथळे आणि पाठलाग यामुळे महाराजांना विशाळगड गाठण्यासाठी शत्रूला रोखणे आवश्यक होते. पांढरपाणी जवळील घोडखिंडीत बाजी प्रभू देशपांडे यांनी मावळ्यांसह थांबण्याचे ठरवले. त्या खिंडीला नंतर पावनखिंड असे नाव पडले. बाजी प्रभूंनी सिद्दी जौहरच्या हजारो सैन्याला रोखून धरले. महाराज विशाळगडावर पोहोचल्याची तोफेची गर्जना ऐकूनही बाजी प्रभू लढत राहिले. शेवटी ते आणि त्यांचा भाऊ फुलाजी प्रभू शहीद झाले..Shivaji Maharaj Video: शिवरायांनी अफजल खानाचा वध कसा केला? महाराजांचे भक्त असाल तर फक्त 7 मिनिटे वेळ काढा, थरारक AI व्हिडिओ व्हायरल.आजही पावनखिंडीच्या या बलिदानाची कथा ऐकल्यानंतर अंगावर रोंगे उभे राहतात. नुकताच या लढाईवर आधारित एक AI निर्मित व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..डिस्क्लेमरही माहिती व्हायरल व्हिडिओवर आधारीत आहे. हा व्हिजिओ AI ने बनवला आहे. कोणत्याही वादग्रस्त किंवा व्यक्तिविशेषाशी संबंधित दावा आम्ही करत नाही..