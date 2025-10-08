Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. एका पोलिस अधिकाऱ्याने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या गरीब वृद्ध महिलेच्या तोंडावर चापट मारल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. हा प्रकार पाहून नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून "जसे कर्म, तसे फळ" या म्हणीची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे..इंस्टाग्रामवर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध महिला रस्त्यावर पोलिस अधिकाऱ्याशी काहीतरी बोलताना दिसते. अचानक रागाच्या भरात त्या अधिकाऱ्याने महिलेच्या चेहऱ्यावर जोरदार चापट मारली.ही घटना पाहून आजूबाजूचे लोक थक्क झाले, तर रडणाऱ्या त्या वृद्ध महिलेची अवस्था पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. कोणीतरी ही संपूर्ण घटना मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर पोस्ट केली आणि काही तासांतच हा व्हिडिओ व्हायरल झाला..IPS Puran Kumar: देश हादरला! IPS ऑफिसरने डोक्यात गोळी झाडून संपवलं आयुष्य, सुसाइड नोटमधून धक्कादायक खुलासा; IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत दौऱ्यावर...लोकांनी या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “खाकी गणवेशाची ही शोभा आहे का?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला, तर काहींनी “मानवता गणवेशापेक्षा मोठी आहे” असे मत मांडले. नेटकऱ्यांनी पोलिस विभाग आणि राज्य सरकारला टॅग करत संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. “ज्या पोलिसाने जनतेचे रक्षण करायचे आहे, त्यानेच अशा प्रकारे वृद्ध महिलेला मारहाण करावी, हे लज्जास्पद आहे,” असे एका वापरकर्त्याने लिहिले..Gemini Polaroid ट्रेंडचे फोटो बनवा एका क्लिकवर...या घटनेने पुन्हा एकदा कर्माच्या सिद्धांताची आठवण करून दिली आहे. जे आपण दुसऱ्याला देतो, तेच आपल्याला परत मिळते, मग ते चांगले असो वा वाईट. हा व्हिडिओ समाजाला एकच संदेश देतो आपल्या कृतींचा हिशेब कर्म नक्कीच ठेवते.. पोलिस विभाग यावर काय कारवाई करणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.