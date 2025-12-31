Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण

Motorola Blast Video Company Explaination : सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला होता, ज्यामुळे स्मार्टफोनच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले होते. मंगळवारी ३० डिसेंबरला शेअर झालेल्या या व्हिडिओतून असा दावा करण्यात आला होता की एका व्यक्तीच्या पँटच्या खिशात ठेवलेला मोटोरोला G सिरीजचा फोन अचानक जळाला आणि स्फोट झाला. परिणामी त्याच्या जीन्समध्ये मांडीजवळ मोठे जळलेले भोक पडले. सुदैवाने या घटनेत व्यक्तीला गंभीर इजा झाली नाही.कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरणपण या व्हिडिओवर मोटोरोला कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, आम्ही या प्रकरणाची चौकशी केली असून आम्हाला असे आढळले आहे की ग्राहक या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही तपशील देऊ शकत नाही.ग्राहक हा दावा सिद्ध करू शकत नसल्यामुळे, अभिषेक यादवने आपला ट्वीट देखील काढून टाकला आहे. याचा अर्थ असा आहे की मोटोरोलाच्या कोणत्याही मोबाईलमुळे धोका नाहीये.Alternative Food Apps : 31 डिसेंबरला Swiggy-Zomato संपामुळे बंद; आता कुठून ऑर्डर करू शकता जेवण? हे आहेत स्वस्तात मस्त पर्यायी ॲप.व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत होते की निळ्या रंगाचा मोटोरोला स्मार्टफोन पूर्णपणे जळालेला आहे. फोनचा मागचा प्लास्टिक भाग वितळला आहे, स्क्रीन तुटलेली आहे. ज्याच्या सोबत ही घटना घडली त्या व्यक्तीने जीन्सचा वरचा भाग खाली करून दाखवले की खिशात मोठे जळालेले छिद्र पडले आहे. लोक फोन पाहताना आश्चर्यचकित होते.x (पूर्वीचे ट्विटर) वर टेक इन्फ्लुएन्सर अभिषेक यादव यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला होता. व्हिडिओ इंस्टाग्राम यूजर shubhxr_369 ने अपलोड केला होता. पण ग्राहक हा दावा सिद्ध करू शकत नसल्यामुळे हा व्हिडिओ डिलीट केला आहे..Alcohol Tree : ऐकू ते नवलच! 'या' 3 झाडांपासून बनते दारू...लाखो लोकांना आजही नाही माहिती.ब्लास्ट होण्याचे कारण काय?तज्ञ सांगतात की लिथियम आयन बॅटरीमुळे असे स्फोट होतात. फोनला अचानक धक्का लागणे किंवा बनावट चार्जर वापरणे हे मुख्य कारणे आहेत. गरम हवामानात फोन जाम खिशात ठेवल्यानेही धोका वाढतो.वापरकर्त्यांसाठी सल्ला आहे की नेहमी ओरिजिनल चार्जर वापरा, फोन जास्त गरम झाल्यास किंवा बॅटरी फुगलेली दिसल्यास लगेच वापर थांबवा. फोन दाबून खिशात ठेवणे टाळा. मोटोरोलाने या घटनेवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली आहे.. त्यामुळे स्पष्ट होते की या फोनला धोका नाहीये. तरी तज्ञांचा सल्ला ऐका आणि स्मार्टफोन वापरताना सावध राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.