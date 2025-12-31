Trending News

Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण

Company Explained Viral Motorola Phone Explosion Video : मोटोरोला मोबाईलचा खिशात स्फोट झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यावर कंपनीचे अधिकृत स्पष्टीकरण आले आहे.
Motorola G-series smartphone blast company explaination

Motorola G-series smartphone blast company explaination

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Motorola Blast Video Company Explaination : सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला होता, ज्यामुळे स्मार्टफोनच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले होते. मंगळवारी ३० डिसेंबरला शेअर झालेल्या या व्हिडिओतून असा दावा करण्यात आला होता की एका व्यक्तीच्या पँटच्या खिशात ठेवलेला मोटोरोला G सिरीजचा फोन अचानक जळाला आणि स्फोट झाला. परिणामी त्याच्या जीन्समध्ये मांडीजवळ मोठे जळलेले भोक पडले. सुदैवाने या घटनेत व्यक्तीला गंभीर इजा झाली नाही

Loading content, please wait...
mobile
Video
Video Clip
video viral
blast
Mobile Phone
5G Smart Phone
explosion
(video)
viral video
Fact Check

Related Stories

No stories found.