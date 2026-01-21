Viral Video: अंगावर काटा आणणारा क्षण! ढाब्यासमोर ट्रकचा टायर फुटून थेट लोकांच्या दिशेने घुसला, व्हिडिओ व्हायरल

truck tyre burst viral video at dhaba: सोशल मीडियावर एक भयंकर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये एका जड ट्रकचा टायर फुटला, तोल गेला आणि तो एका ढाब्यामध्ये घुसलेला दिसत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (X) वर शेअर केलेल्या या व्हिडिओने लवकरच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..व्हिडिओमध्ये काही लोक एका ढाब्याच्या बाहेर खुर्च्यांवर बसलेले दिसतात. अचानक, एक वेगाने येणारा ट्रक येतो, खुर्च्यांवर आदळतो आणि आत ट्रक घुसतो. खुर्च्यांवर बसलेले लोक ट्रक जवळ येण्याच्या काही सेकंद आधी उठून पळतात. यामुळे कोणतेही जीवितहानी झालेली दिसत नाहीय..लोकांचा असा विश्वास आहे की टायर फुटणे ही घटना कधीही कोणासोबतही घडू शकते. परंतु वेगाने वाहन चालवणे हे वाढत्या रस्ते अपघातांचे मुख्य कारण बनत आहेत. म्हणूनच, फक्त नियम लागू करणे पुरेसे नाही; चालकांना आणि जनतेला रस्ता सुरक्षेबद्दल शिक्षित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे..लोकांना हे देखील समजून घेणे आवश्यक आहे की रस्ते फक्त वाहनांसाठी नाहीत तर पादचाऱ्यांसाठी आणि लहान व्यवसायांसाठी देखील आहेत. हा व्हायरल व्हिडिओ केवळ मनोरंजनासाठी पाहिला जात नाही तर रस्ता सुरक्षा आणि जबाबदार ड्रायव्हिंगचा एक मौल्यवान धडा देखील आहे. .यूजर्संच्या कमेंट्ससोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होताच यूजर्संनी लाइक आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने लिहिले की खुप वाईट, दुसऱ्या यूजरने लिहिले, नशिब ते लोक उठून पळाले, तर अनेक यूजर्संना आश्चर्य व्यक्त करणारा इमोजी दिला आहे. आतापर्यंत या व्हिडिओवर १.५मिलियन व्ह्युज मिळाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.