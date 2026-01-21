Trending News

Viral Video: अंगावर काटा आणणारा क्षण! ढाब्यासमोर ट्रकचा टायर फुटून थेट लोकांच्या दिशेने घुसला, व्हिडिओ व्हायरल

shocking viral clip: सोशल मीडियावर नुकताच एक अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यात टायर फुटलेला एक वेगवान ट्रक रेस्टॉरंटच्या बाहेर बसलेल्या लोकांकडे जात असल्याचे दिसून आले आहे.
Viral Video:

Viral Video:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

truck tyre burst viral video at dhaba: सोशल मीडियावर एक भयंकर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये एका जड ट्रकचा टायर फुटला, तोल गेला आणि तो एका ढाब्यामध्ये घुसलेला दिसत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (X) वर शेअर केलेल्या या व्हिडिओने लवकरच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Video
Video Clip
Truck
video viral
(video)
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.