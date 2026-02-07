मालक घराबाहेर अडकला अन् चक्क मांजरीने दार उघडलं; हॅण्डलला लटकलेली मांजर पाहून नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट

सोशल मीडिया हे सध्या एकमेकांशी जोडण्याचं आणि करमणुकीचं साधन झालंय. इथे नेटकऱ्यांना चकीत करणारे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यात काही चांगले व्हिडिओ असतात तर काही वाईट. काही व्हिडिओ पाहून आपल्याला जगात काय सुरुये याबद्दल माहिती मिळते तर काही व्हिडिओ पाहून हे खरंच शक्य आहे का असा प्रश्न पडतो. अशातच आता एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर व्हायरल होतोय यात चक्क एक मांजर आपल्या मालकाच्या मदतीला धावून येतंय. बाहेर अडकलेल्या मालकासाठी हे मांजर दरवाजा खोलतं. हे पाहून नेटकरी चकीत झालेत. .आऊटस्पोकन या इंस्टाग्राम हॅण्डलवर हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आलाय. यात एक व्यक्ती घराबाहेर अडकली आहे. तिची चावी घरात आहे आणि आता तो दार खोलून आत जाऊ शकत नाही. त्यासाठी यातूनच दरवाजा उघडणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तो व्यक्ती त्याच्या मांजरीला हाक मारतो. श मांजरीला मिमी अशी हाक मारतो. आतूनही ती मांजर त्याला प्रतिसाद देते. बऱ्याच वेळा चुचकारल्यानंतर दरवाज्याचं हॅण्डल हलवल्यानंतर त्या मांजरीला नेमकं काय करायचंय ते समजतं आणि दरवाज्याजवळ खुडबुड होऊ लागते. त्यानंतर ती मांजर दरवाज्याचं हॅण्डल खाली करते आणि मालक बाहेरून दरवाजा ओढतो. तेव्हा ती मांजर हॅण्डलला लटकलेली असते. .या प्रामाणिक मांजरीला पाहून नेटकरी चकीत झालेत. या मांजरीला जितकी अक्कल आहे तितकी आमच्या मांजरींना का नाहीये, त्या फक्त खायचं आणि झोपायचं काम करतात असं म्हणत नेटकरी मांजरीचं कौतुक करतायत. मांजरीला दरवाजा उघडताना पाहून नेटकरी खुश झालेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होतोय. .DEVKHEL REVIEW: १५ वर्षांची प्रथा, शंकासुराची शिक्षा अन् मृत्यूचं गूढ; कशी आहे अंकुश चौधरी प्राजक्ता माळीची 'देवखेळ' सीरिज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.