Viral Video: साप पाहूनही वाटली नाही भीती! चिमुकल्याच्या कृतीचं नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक
Viral Video: सोशल मीडियावर एक अनोखा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक लहान बाळ जबरदस्तीने साप घेताना दिसून येत आहे. या दृश्याने सर्वांनाच धक्का बसला.
सोशल मीडियावर दररोज लाखो व्हिडिओ शेअर केले जातात. काही व्हिडिओ पाहताच लोकांमध्ये लोकप्रिय होतात. यातील काही व्हिडिओ खूपच धक्कादायक असतात, तर काही व्हिडिओंवर विश्वास ठेवणे कठीण असते.
त्याच वेळी, काही व्हिडिओ तुम्हाला दिवसभर हसवतात. सध्या एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो पाहिल्यानंतर तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल आणि मोठ्याने हसाल. कारण, या व्हिडिओमध्ये एका मुलाने गारुडीसोबत जे केले त्याने सर्वांचे मन जिंकले आहे. लोक हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहत आहेत.