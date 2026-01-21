माझ्या ब्रेस्टमुळे अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला; प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असं का म्हणाली? पाहा VIDEO

Canadian influencer Julia Ann : कॅनडाची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जूलिया ऐन हिने आपल्या ऑनलाइन कंटेंट आणि लोकप्रियतेच्या जोरावर अमेरिकेचा अतिशय प्रतिष्ठित असा O-1B व्हिसा मिळवला आहे. ( breasts visa News In marathi) माझ्या ब्रेस्टमुळे मला अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला , असं ती गर्वाने सांगते आहे. तिचा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर तिची जोरदार चर्चा सुरु आहे. .जूलिया ऐन हिने स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “माझ्या ब्रेस्टमुळे मला अमेरिकेचा O-1B व्हिसा मिळाला.” असं ती म्हणाली. महत्त्वाचं म्हणजे, जूलियाने आपल्या व्हिसा अर्जात पुरस्कार, पदवी किंवा प्रमाण पत्रांऐवजी तिचे व्हिडीओ सादर केले. यात व्हिडीओत ती लो-कट शर्टमध्ये दिसते आहे..6 Minutes 39 Seconds Viral Video: इंटरनेटवर व्हायरल होणाऱ्या खासगी व्हिडिओवर फातिमा जतोईची पहिली प्रतिक्रिया समोर, नेमकं काय म्हणाली?.एका व्हिडिओमध्ये ती पास्ट्रामी सँडविच खात विनोदी शैलीत प्रश्न विचारताना दिसतेय. जूलियाने स्वतः मान्य केलं की हेच व्हिडिओ अमेरिकन सरकारकडे सादर करण्यात आले होते. मीडियाशी बोलताना ती म्हणाली, “कदाचित माझे ब्रेस्ट मोठे आहेत. ही माझ्यात असलेली प्रतिभा आहे. त्यामुळे मला हा व्हिसा मिळाला आहे.”.Viral Video: झोमॅटोचा केक पाहून महिला थक्क! वाढदिवसाच्या केकवर लिहिलं असं काही की डोक्याला हात लावला.अमेरिकेतील O-1B व्हिसा हा अतिशय प्रतिष्ठीत असा व्हिसा मानला जातो. या व्हिसाची सुरुवात १९७२ मध्ये करण्यात आली होती. प्रसिद्ध गायक जॉन लेनन यांनी अमेरिकेत राहण्यासाठी याच व्हिसाचा वापर केला होता. १९९० मध्ये, कला क्षेत्रात नाव कमावलेल्या व्यक्तींना हा व्हिसा देण्यास सुरुवात झाली. पूर्वी मोठे कलाकार, गायक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील व्यक्ती अर्ज करत असत, तर आता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ई-स्पोर्ट्स खेळाडू आणि कंटेंट क्रिएटर्स मोठ्या संख्येने अर्ज करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.