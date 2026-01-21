Trending News

माझ्या ब्रेस्टमुळे अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला; प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असं का म्हणाली? पाहा VIDEO

Influencer Julia Ann Explains How She Got O-1B Visa : मला माझ्या ब्रेस्टमुळे अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला, असा दावा प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरने केला आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.
Shubham Banubakode
Canadian influencer Julia Ann : कॅनडाची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जूलिया ऐन हिने आपल्या ऑनलाइन कंटेंट आणि लोकप्रियतेच्या जोरावर अमेरिकेचा अतिशय प्रतिष्ठित असा O-1B व्हिसा मिळवला आहे. ( breasts visa News In marathi) माझ्या ब्रेस्टमुळे मला अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला , असं ती गर्वाने सांगते आहे. तिचा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर तिची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

