Viral: हे काय? या देशात फळं-भाज्या नाही तर बाजारात विकले जातात चक्क पैसे! पाहा व्हिडिओ

Somaliland Money Market: फळे, भाजी, घरातील अत्यावश्यक वस्तू, कपडे अशा अनेक गोष्टी बाजारातून खरेदी करणे ही एक सामान्य बाब आहे. अनेक ठिकाणी आठवडे बाजारात तर बायकांची झुंबडच असते. वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे बाजार भरत असतात. पण जगात असा एक देश आहे इथे एकदम अनोखा आणि आगळा वेगळा; चक्क पैशांचा बाजार भरतो. सोशल मीडियावर याचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .सोशल मीडियावर रोजच काही ना काही आणि जगभरातील विविध गोष्टी व्हायरल होत असतात. अशीच एक भन्नाट गोष्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यात बाजारात फळे , भाज्या नाही तर, चक्क पैसे विकले जात आहेत. हे फोटो बघून कोणाचाच विश्वास बसणार नाही, मात्र हे सत्य आहे.जगातील असा एक देश आहे, जिथे त्या देशाची अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे. आणि ती पूर्ण कॅशलेस अर्थव्यवस्था आहे. याच उत्तर आफ्रिकेतील एडनच्या आखाताजवळ असलेल्या सोमालीलँडमध्ये भरतो पैशांचा बाजार. १९९१ मध्ये सोमालियापासून बेगला होऊन हा एक नवीन राष्ट्र म्हणून स्थापित झाला. पण अजूनही दुसऱ्या कोणत्याही देशांकडून त्याला मान्यता मिळालेली नाही..सोमालीलँडसोमालीलँडचा अर्धा भाग पूर्ण वाळवंट, तर अर्धा भाग बऱ्याचदा दुष्काळग्रस्त असतो. मात्र इथे समुद्रकिनारे, गुहा आणि जंगल देखील आहेत. तर या देशात सर्वत जास्त निर्यात ही उंटांची होते, तरी देखील इथली अस्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. पण या व्यतिरिक्त या देशाबद्दल एक खास वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे इथल्या बाजारपेठा, ज्या फळे, भाज्या आणि मसाले नाही तर, चक्क पैशांनी भरलेल्या असतात आणि लोक पैसे विकताना दिसतात..का भरतो पैशांचा बाजार?सोमालीलँडचे चलन सीलिंग याची कोणत्याच देशात किंमत नसल्यामुळे हा जगातील प्रचंड गरीब देश आहे. त्यामुळे डॉलर, रुपयांची किंमत इथे खूप महाग आहे. इथले चलन हे ५०० आणि १००० अशाच किंमतीत आहे. परिणामी इथली माणसे मासेमारी आणि इतर छोटे - मोठे धंदे, नोकऱ्या करून त्यांचा उदरनिर्वाह करतात आणि भूक भागवतात. त्यामुळे १ डॉलर म्हणजेच सोमालीलँडचे ९००० शिलिंग. इथे एका सिगरेटची किंमत सुमारे ५०० ते १००० रुपये शिलिंग इतकी आहे. त्यामुळे सिगरेटचा इतक्या महागात मिळत असेल तर सोने चांदी आणि इतर दागिने खरेदी करण्यासाठी मोठमोठे ट्रक तर नक्कीच लागतील..