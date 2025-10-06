Trending News

Viral: हे काय? या देशात फळं-भाज्या नाही तर बाजारात विकले जातात चक्क पैसे! पाहा व्हिडिओ

Somaliland’s Currency Market Goes Viral on Social Media: सोमालीलँडमध्ये फळं-भाज्यांऐवजी चक्क पैशांची विक्री होणारा बाजार पाहून जगभरातील लोक थक्क झाले आहेत.
Somaliland Money Market

Anushka Tapshalkar
Somaliland Money Market: फळे, भाजी, घरातील अत्यावश्यक वस्तू, कपडे अशा अनेक गोष्टी बाजारातून खरेदी करणे ही एक सामान्य बाब आहे. अनेक ठिकाणी आठवडे बाजारात तर बायकांची झुंबडच असते. वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे बाजार भरत असतात. पण जगात असा एक देश आहे इथे एकदम अनोखा आणि आगळा वेगळा; चक्क पैशांचा बाजार भरतो. सोशल मीडियावर याचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

