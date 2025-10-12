Treasure Discovery: समुद्राखाली सापडला खजिना... ३०० वर्षांपूर्वी सोन्या-चांदीच्या नाण्यांनी भरलेले जहाज सापडलं, किंमत किती?

समुद्राच्या खोलात तब्बल ३०० वर्षांपूर्वी बुडालेल्या एका जहाजात मौल्यवान खजिना सापडला आहे. या अद्भुत शोधात १,००० पेक्षा जास्त सोन्याचे आणि चांदीचे नाणी सापडले आहेत, ज्याची किंमत अंदाजे ८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या घटनेमुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. .फ्लोरिडामध्ये समुद्र किनाऱ्याचा एक भाग ‘खजाना तट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे समुद्रात बुडलेल्या अनेक जहाजांचे मलबे सापडले आहेत, ज्यात ऐतिहासिक खजिन्याचा समावेश आहे. या तटाजवळील एका शोध मोहिमेत, १७१५ मध्ये बुडलेल्या स्पॅनिश जहाजाचा खजिना सापडला..खजिना ताब्यात‘द गार्जियन’च्या अहवालानुसार, १७१५ फ्लीट-क्वीन्स ज्वेल्स एलएलसी या कंपनीच्या हा खजिना ताब्यात घेतला. १७१५ मध्ये अमेरिकन उपनिवेशांमध्ये नेण्यासाठी निघालेलं हे स्पॅनिश जहाज अचानक आलेल्या भयंकर वादळामुळे अटलांटिक महासागरात बुडालं होतं. त्या वेळेपासून हा खजिना समुद्राच्या तळाशी दडलेला होता..इतिहासकारांना स्पॅनिश साम्राज्याच्या सुवर्णयुगाबद्दल नवीन माहितीखजिन्यातील नाण्यांवर अजूनही टकसालच्या ठसे आणि ताराखा स्पष्ट दिसत आहेत. या नाण्यांमधून इतिहासकारांना स्पॅनिश साम्राज्याच्या सुवर्णयुगाबद्दल नवीन माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. जप्त केलेल्या नाण्यांमधील प्रत्येक तुकडा त्या काळातील जीवन, व्यवसाय आणि नौकायनाची कथा सांगतो, असे कंपनीचे संचालन निदेशक सैल गुट्टूसो यांनी सांगितले.ते म्हणाले, “एकाच वेळी १,००० नाण्यांची मिळणे अत्यंत दुर्मिळ आणि अद्भुत आहे.”.Viral Video: ए सोड त्याला... छोट्या चाहत्याला सुरक्षारक्षकाने अडवताच संतापला Rohit Sharma; मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर ऑटोग्राफ अन्....स्पॅनिश उपनिवेशांत तयार केलेले नाणीनाण्यांमध्ये बहुतेक स्पॅनिश उपनिवेशांत तयार केलेले नाणी आहेत, ज्या ठिकाणी आजचे बोलीविया, मेक्सिको आणि पेरू आहे. या नाण्यांनी त्या काळातील व्यापार, समृद्धी आणि साम्राज्याच्या प्रभावाची साक्ष ठेवलेली आहे..ऐतिहासिक कलाकृतीफ्लोरिडा राज्याच्या कायद्यांनुसार, राज्याच्या जलक्षेत्रात किंवा राज्याच्या मालकीच्या भूमीवर आढळलेले खजिना किंवा ऐतिहासिक कलाकृती राज्याची मालकी मानली जाते. तरीही, शोधकांना योग्य परवाना घेऊन खजिना शोधण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. या कायद्याच्या अंतर्गत, ऐतिहासिक वस्तूंपैकी अंदाजे २०% राज्याकडे संशोधन, संग्रह किंवा सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी ठेवले जातात..महत्त्वपूर्ण शोध१७१५ च्या स्पॅनिश फ्लीटमधून आलेल्या प्रत्येक नाण्यामुळे इतिहासातील त्या काळातील जीवनशैली, संघर्ष आणि साहस जिवंत होतो. या शोधामुळे इतिहासप्रेमी, पुरातत्त्वज्ञ आणि संग्रहकांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारे, ३०० वर्षांपूर्वी समुद्रात हरवलेला हा खजिना पुन्हा प्रकाशात आल्याने ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण शोध मानला जात आहे..Viral Video: तुम्ही देखील OLA खरेदीचा विचार करताय? शोरूमसमोर ग्राहकाने स्कूटर पेटवली, व्हिडिओ पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.