Treasure Discovery: समुद्राखाली सापडला खजिना... ३०० वर्षांपूर्वी सोन्या-चांदीच्या नाण्यांनी भरलेले जहाज सापडलं, किंमत किती?

Historic 1715 Spanish Shipwreck Treasure Unearthed: Insights and Valuation | ३०० वर्षांपूर्वी बुडालेल्या जहाजाचा खजिना सापडला, ८ कोटींच्या सोन्या-चांदीच्या नाण्यांचा शोध
Recovered treasure from a 1715 Spanish shipwreck off Florida, featuring over 1,000 gold and silver coins, antique jewelry, and historic ship debris (photo AI)

Sandip Kapde
समुद्राच्या खोलात तब्बल ३०० वर्षांपूर्वी बुडालेल्या एका जहाजात मौल्यवान खजिना सापडला आहे. या अद्भुत शोधात १,००० पेक्षा जास्त सोन्याचे आणि चांदीचे नाणी सापडले आहेत, ज्याची किंमत अंदाजे ८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या घटनेमुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

