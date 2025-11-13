Trending News

Sudha Murthy: सुधा मूर्तींचा डान्स व्हायरल; लग्न समारंभात धरला ठेका, अनिल शेट्टींनी शेअर केला व्हिडीओ

Sudha Murty and Kiran Mazumdar-Shaw's Energetic Dance at a Wedding Reception Goes Viral: या वयातही सुधा मूर्ती यांनी ठेका धरल्याने त्यांचं कौतुक होतंय. हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः ज्येष्ठ उद्योजिका आणि राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ती यांच्या डान्सचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यांच्यासोबत बयोकॉनच्या संस्थापक किरण मजूमदार शॉ दिसत आहेत. मजूमदार यांचा भाचा एरिक मजूमदार यांच्या विवाह सोहळ्यातला हा क्षण आहे. एरिक हे किरणचे भाऊ रवी मुजूमदार यांचा पुत्र आहेत.

