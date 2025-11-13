Sudha Murthy: सुधा मूर्तींचा डान्स व्हायरल; लग्न समारंभात धरला ठेका, अनिल शेट्टींनी शेअर केला व्हिडीओ

नवी दिल्लीः ज्येष्ठ उद्योजिका आणि राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ती यांच्या डान्सचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यांच्यासोबत बयोकॉनच्या संस्थापक किरण मजूमदार शॉ दिसत आहेत. मजूमदार यांचा भाचा एरिक मजूमदार यांच्या विवाह सोहळ्यातला हा क्षण आहे. एरिक हे किरणचे भाऊ रवी मुजूमदार यांचा पुत्र आहेत..राजकीय नेते आणि उद्योजक अनिल शेट्टी यांनी सुधा मूर्तींच्या डान्सचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. वाद्यांच्या तालावर हसत हसत सुधा मूर्ती ठेका धरताना दिसत आहेत. या व्हिडीओला एक कॅप्शनही देण्यात आलंय. ज्यात लिहिलंय, एका लग्नात सुधा मूर्ती आणि किरण मजूमदार शॉ एकत्र डान्स करत आहेत. माझ्या नाचण्याकडे दुर्लक्ष करा कारण सत्तर वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना इतक्या ऊर्जेने बघून मी खूश झालो..Nashik Leopard Attack : दोन बालकांचे बळी घेतल्यानंतर लष्कर खडबडून जागे; बिबट्यांना रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत दुरुस्ती व दिवे लावण्याचे काम सुरू.अमेरिकेत राहणारे एरिक मजूमदार हे कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूच ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे कम्प्युटिंग, मॅथमॅटिकल सायन्सेस आणि इकॉनॉनिक्सचे असिस्टंट प्रोफेसर आहेत. त्यांनी नुकतंच एश्ले पौरनामदारीसोबत लग्न केलं. या नवविवाहीत जोडप्याने बंगळूरु येथील ताज वेस्ट एंडमध्ये एक भव्य रिसेप्शन ठेवलं होतं..लग्नाच्या ११ महिन्यांनी त्यांनी मला मुंबईला आणलं... तो काळ सांगताना प्रभाकर मोरेंच्या पत्नीला अश्रू अनावर ; म्हणाल्या, 'रात्री पावणे एकला...'.या रिसेप्शनसाठी कर्नाटक राज्याचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यासह अनेक मान्यवरांची हजेरी होती. त्यांनी एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट करत लिहिलं, बंगळूरुमध्ये एश्ले पूर्णमदारी आणि एरिक मजूमदार यांच्या विवाह सोहळ्यात सहभागी झालो. नवविवाहीत जोडप्याला आयुष्यभर सुख, समृद्धी मिळो, अशी प्रार्थना करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.