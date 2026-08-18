Surat Hotel Death : मैत्रिणीसोबत हॉटेलमध्ये आला अन् रूम बुक करताना रिसेप्शन काउंटरजवळच कोसळला; तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, VIDEO VIRAL

Surat Hotel Death: गुजरातच्या सुरतमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका युवक आपल्या मैत्रिणीसोबत हॉटेलमध्ये गेला. पण रिसेप्शनवर 'चेक-इन'ची प्रक्रिया सुरू असतानाच त्याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि तो काउंटरजवळच खाली कोसळला. त्यानंतर काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना हॉटेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. प्राथमिक तपासात हृदयविकाराचा झटका हे मृत्यूचे संभाव्य कारण असल्याचे दिसून येत असले, तरी शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल..ही घटना दिंडोली येथील आरजेडी प्लाझा मधील 'द रॉयल पॅलेस' हॉटेलमध्ये घडली. दिंडोलीतील संगम सोसायटी (घर क्र. १६) येथे राहणारा आकाश पवार (वय २६) हा आपल्या मैत्रिणीसोबत हॉटेलमध्ये आला होता. तो एका एम्ब्रॉयडरी कारखान्यात मजूर म्हणून काम करत होता. हे जोडपे हॉटेलमध्ये खोली बुक करण्यासाठी गेले होते. चेक-इनची प्रक्रिया सुरू असताना आणि आकाश त्याचे ओळखपत्र देत असतानाच, त्याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि तो रिसेप्शन काउंटरजवळ जमिनीवर जोरात कोसळला..West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी.हॉटेलमध्ये खळबळ आकाश अचानक कोसळल्यामुळे त्याची मैत्रीण आणि हॉटेलचे कर्मचारी काही काळासाठी घाबरले आणि तिथे एकच गोंधळ उडाला. हॉटेलचे कर्मचारी आणि तिथे उपस्थित असलेले लोक त्वरित त्याच्या मदतीसाठी धावले. त्याच्या हालचालींची न दिलसल्याने, तातडीने रुग्णवाहिका बोलावण्यात आली अन् पोलिसांना माहिती देण्यात आली..माहिती मिळताच दिंडोली पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तरुणाला रुग्णालयात नेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती आणि त्याचा आधीच मृत्यू झाला होता..पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला आहे. प्राथमिक संशयानुसार, हृदयविकाराचा झटका, सायलेंट हार्ट अटॅक किंवा ब्रेन स्ट्रोक यांसारख्या अचानक उद्भवलेल्या वैद्यकीय समस्येमुळे हा मृत्यू झाला असावा..तरीही, पोलीस अद्याप कोणत्याही निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले नाहीत. शवच्छेदन अहवाल आणि पुढील तपासानंतरच आकाशच्या मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल. हॉटेलच्या रिसेप्शनवरील ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाली असून, तपासादरम्यान पोलीस याचा महत्त्वाचा पुरावा म्हणून वापर करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.