Surat Police Viral Video : पोलीस कर्मचारी ठरला देवदूत ! जीव धोक्यात घालून सातव्या मजल्यावर चढला अन् तरुणाचे वाचवले प्राण, व्हिडिओ व्हायरल

गुजरातच्या सुरतमधील लस्काना भागातील एका इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये आतून दरवाजा बंद करून विष प्राशन करून जीवन संपवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका तरुणाला सुरत पोलिसांच्या पथकाने धाडसी कारवाई करत जीवदान दिले. या घटनेतील पोलीस कॉन्स्टेबल शैलेश चुडासमा यांच्या अतुलनीय धैर्य आणि तत्परतेमुळे तरुणाचे प्राण वाचले असून, या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांच्या या धाडसाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .लस्काना भागातील एका फ्लॅटमध्ये एक तरुण विष पिऊन आत्महत्या करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. आतून बंद असलेल्या फ्लॅटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पारंपरिक मार्ग बंद होते. मात्र, पोलिसांच्या पथकाने वेळ वाया न घालवता तातडीने निर्णय घेतला. पोलीस कॉन्स्टेबल शैलेश चुडासमा यांनी इमारतीच्या बाहेरील ग्रीलवरून चढून बाल्कनीमार्गे सातव्या मजल्यावर पोहोचण्याचा धाडसी प्रयत्न केला. आत प्रवेश केल्यानंतर त्यांना तरुण हातात बाटली घेऊन पलंगावर बसलेला दिसला. त्याने आधीच विषारी पदार्थ प्राशन केल्याचे स्पष्ट झाले. .Pune Crime News : पुण्यात लेकीची छेड काढणाऱ्या हुल्लडबाज विद्यार्थ्याला वडिलांची कॉलेजमध्ये घुसून बेदम मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल .कॉन्स्टेबल चुडासमा यांनी तत्काळ त्या व्यक्तीच्या हातातील बाटली काढून घेतली, त्याला खाली आणले आणि पोलीस वाहनाने रुग्णालयात दाखल केले. प्रवासादरम्यान तरुण बेशुद्ध अवस्थेत होता. रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे समजते..व्हिडिओ व्हायरल, उपमुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदनवृत्तसंस्था पीटीआयने या घटनेचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओत पोलीस कर्मचाऱ्याने ग्रीलवर चढून फ्लॅटमध्ये प्रवेश करत तरुणाची सुटका करण्याचे थरारक दृश्य स्पष्ट दिसते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, नेटिझन्स पोलिसांच्या या कार्याचे भरभरून कौतुक करत आहेत. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी 'एक्स' (ट्विटर) वर व्हिडिओ शेअर करत पोलीस पथकाचे अभिनंदन केले. .त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “ही आहे संवेदनशील सुरत पोलीस दलाची ओळख; ज्यांनी लस्काना भागातील एका तरुणाला, जो मानसिक तणावामुळे जीवन संपवण्याचा प्रयत्न करत होता, त्याला नवजीवन दिले. मानवतेच्या भावनेने आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या सुरत पोलीस पीसीआर पथकातील सदस्यांचे अभिनंदन.” .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.