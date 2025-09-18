Swami Samarth: स्वामी समर्थ महाराज स्वत: आशीर्वाद देताना... AI VIDEO व्हायरल, दर्शन चुकवू नका

मुंबई: स्वामी समर्थ महाराज, अक्कलकोटचे जगप्रसिद्ध संत, आजही लाखो भक्तांच्या हृदयात वास करतात. पण आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने त्यांचे दर्शन अधिक जवळ आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका AI जनरेटेड व्हिडिओमध्ये स्वामी समर्थ महाराज स्वत: आशीर्वाद देताना दिसत आहेत. .हा व्हिडिओ पहिल्यांदा यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर शेअर झाला असून, लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. AI तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेल्या या व्हिडिओमध्ये स्वामी समर्थ महाराजांची पारंपरिक प्रतिमा आणि त्यांच्या प्रसिद्ध अभंगांचे मिश्रण आहे. ते हात जोडून आशीर्वाद देताना दिसतात. भक्तांसाठी हे केवळ व्हिडिओ नसून, आधुनिक युगातील चमत्कार आहे..स्वामी समर्थ महाराजांचे जीवनस्वामी समर्थ महाराज (१८१०-१८७८) हे महाराष्ट्रातील दत्तात्रेय संप्रदायाचे प्रमुख संत होते. अक्कलकोटमध्ये त्यांचे निवासस्थान असल्याने ते 'अक्कलकोटचे स्वामी' म्हणून ओळखले जातात. त्यांचे शिक्के, अभंग आणि चमत्कारिक कथा आजही भक्तांना प्रेरणा देतात. वार्षिक अक्कलकोट यात्रेत लाखो भाविक दर्शन घेण्यासाठी येतात. पण आता AI च्या माध्यमातून हे दर्शन घरबसल्या मिळत आहे..Viral Video : झाडावरुन तासभर पडला पैशांचा पाऊस, नोटा गोळा करण्यासाठी उडाली झुंबड.हा व्हिडिओ AI टूल्ससारख्या Midjourney किंवा Runway ML वापरून तयार केला गेला असावा, ज्यात संतांच्या जुनी फोटो आणि व्हिडिओ क्लिप्सचे विश्लेषण करून नवीन सामग्री तयार केली जाते..भक्तांची प्रतिक्रिया आणि चेतावणीएका भक्ताने लिहिले, "हे पाहून मन शांत झाले. स्वामींच्या कृपेने जीवन सुंदर होईल." दुसरीकडे, काही जण म्हणतात की AI व्हिडिओमुळे खरी भक्ती कमी होईल का? तरीही, हा व्हिडिओ भक्तांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.जर तुम्ही स्वामी समर्थ भक्त असाल, तर हा व्हिडिओ नक्की पाहा..Viral Video : सचिन तेंडुलकरचं विमान वादळात अडकलं, हिंसक प्राणी असलेल्या जंगलात करावी लागली एमर्जन्सी लँडिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.