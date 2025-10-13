Video : कॅन्सरसही लढा देणाऱ्या मुलीने डॉक्टरसोबत बनवली रील; 'तडपाओगे..' गाण्याने भावुक झाले लोक, मृत्युच्या दारातला व्हिडिओ व्हायरल

Trending Video Cancer Patient : कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी झुंजणारी त्रिशा नावाची मुलगी आज लाखो लोकांसाठी प्रेरणास्थान बनली आहे. तिने तिच्या धाडसाने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाने सर्वांचे मन जिंकले आहे. अलीकडेच तिचा 'तडपाओगे तडपा लो' या १९५९ च्या 'बरखा' चित्रपटातील गाण्यावरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत त्रिशा तिच्या डॉक्टरांसोबत आनंदाने नाचताना आणि गाताना दिसते. तिच्या चेहऱ्यावरील हास्य आणि उत्साह पाहून प्रत्येकजण थक्क झाला आहे..त्रिशाने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर हा व्हिडिओ शेअर केला जो आतापर्यंत दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे. तिच्या या व्हिडिओने सिद्ध केले की कर्करोग तिच्या शरीराची परीक्षा घेऊ शकतो पण तिचा आत्मविश्वास आणि उत्साह तो कधीच तोडू शकत नाही. व्हिडिओत ती इतक्या कठीण परिस्थितीतही हसतमुखाने आणि धैर्याने आयुष्याचा सामना करताना दिसते. तिच्या या सकारात्मक वृत्तीने सोशल मीडियावर तिचे कौतुक होत आहे..DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.व्हिडिओला मिळालेल्या प्रतिक्रियांमध्ये लोकांनी त्रिशाला "स्ट्रॉंग मुलगी" आणि "Inspiration" असे म्हटले आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "तू खूप खंबीर आहेस, त्रिशा! तुझं हास्य आम्हाला प्रेरणा देतं." दुसऱ्याने म्हटले, "देव तुला बरं करो, तुझी ही ऊर्जा कायम ठेव." त्रिशाच्या प्रत्येक पोस्टमधून ती एक गोष्ट सांगते की आयुष्यातील सर्वात कठीण लढाईतही आशेचा किरण नेहमी दिसला पाहिजे.Amazon Diwali Sale : वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मायक्रोवेव्हपर्यंत सगळं स्वस्त! सेलमध्ये 70% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स, सर्व पाहा एका क्लिकवर.तिच्या या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्रिशा लिहिते, "Cancer may test my body, but it will never break my spirit With every smile, I’m choosing hope, love, and life" त्रिशाचा हा प्रवास सर्वांना प्रेरणा देतो की कितीही संकटे आली तरी हसत आणि धैर्याने त्यांचा सामना करायला हवा. तिची ही कहाणी प्रत्येकाला आठवण करून देते..जीवन जगण्याची इच्छा आणि आशा हीच खरी ताकद आहे. मग कितीही त्रास असो, संकटे येओ तुम्ही त्याला पार करू शकता.FAQsWhat inspired Trisha to make this viral video?त्रिशाला हा व्हायरल व्हिडिओ बनवण्याची प्रेरणा कशाने मिळाली?त्रिशाला तिच्या आजाराशी सकारात्मकपणे लढण्याची आणि इतरांना प्रेरणा देण्याची इच्छा होती, म्हणून तिने हा व्हिडिओ बनवला.How did Trisha’s video impact social media users?त्रिशाच्या व्हिडिओचा सोशल मीडियावरील लोकांवर कसा परिणाम झाला?त्रिशाच्या व्हिडिओने लाखो लोकांना प्रेरणा दिली आणि त्यांच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्या.Which song did Trisha perform in her viral video?त्रिशाने तिच्या व्हायरल व्हिडिओत कोणते गाणे सादर केले?त्रिशाने १९५९ च्या 'बरखा' चित्रपटातील 'तडपाओगे तडपा लो' हे गाणे सादर केले.How does Trisha maintain her positivity despite her illness?त्रिशा तिच्या आजारातही सकारात्मकता कशी टिकवून ठेवते?त्रिशा हास्य, आत्मविश्वास आणि जीवनावरील प्रेमाने सकारात्मकता टिकवून ठेवते.What message does Trisha convey through her video?त्रिशा तिच्या व्हिडिओद्वारे कोणता संदेश देते?त्रिशा सांगते की कर्करोग शरीराची परीक्षा घेऊ शकतो, पण आत्म्याचा उत्साह तोडू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.