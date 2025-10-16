कर्ज फेडण्याआधीच झाला मृत्यू, महिलेने वसुलीपोटी मृतदेहासोबत केलं घृणास्पद कृत्य

Debt Crime: पैशांसाठी कोण काय करेल याचा नेम राहिला नाही. तैवानमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कर्ज फेडण्याआधीच एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने कर्ज देणाऱ्या महिलेने मृतदेहासोबत महिलेने घृणास्पद कृत्य केलं आहे. हा प्रकार वाऱ्यासारखा पसरला आणि महिलेवर चोहीकडून टीकेची झोड उठली. ली आणि पेंग यांच्यात पैशांवरुन वाद होता. लीने जेव्हा पेंगच्या मृत्यूबद्दल ऐकलं तेव्हा ती अंत्यसंस्काराच्या निमित्ताने त्याच्या घरी पोहोचली. सोबत एक खोटा दस्तावेज नेला. २८ हजार डॉलर म्हणजे २.४ कोटी रुपयांचं एक बनावट गृहकर्ज डॉक्युमेंट आणि प्रॉमिसरी नोटीस सोबत नेली..अंत्यसंस्काराच्या वेळी तिने तिथे असलेल्या कामगारांना सांगितलं की ती पेंगची जवळची मैत्रीण आहे आणि तिला श्रध्दांजली द्यायची आहे. जेव्हा पेंगचं मृत शरीर शवपेटीत ठेवलं तेव्हा तिने वाहनात चढून शवपेटी उघडली. तिने मृतदेहाच्या बोटाचे ठसे एका कागदावर घेतले. हा सगळा प्रकार मृताच्या नातेवाईकाने बघितला..फ्रेश लुक असलेला "लास्ट स्टॉप खांदा चित्रपटाचा टीजर लाँच; 'या' दिवशी येणार भेटीला .एका कर्मचाऱ्याने पेंगच्या कुटुंबियांना याची माहिती दिली. कुटुंबियांनी तातडीने पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी ली हिला ताब्यात घेतलं. बनावट कागदपत्रं, एक बँक चेक आणि इंकपॅड जप्त करण्यात आला. या महिनेले जुन्या तारखेत जमीन गहाण ठेवत असल्याचे कागदपत्र बनवले होते..OBC Reservation: राज्य सरकारला मोठा झटका! ६७% ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.महिलेला भीती होती की, पेंगच्या मृत्यूनंतर त्याला दिलेले पैसे माघारी मिळणार नाहीत. त्यामुळे तिने २३ मे २०१० या तारखेल जमीन गहाणपत्र तयार केलं. आता ली हिला अशा कृत्यामुळे दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तिने गुन्हा कबूल केल्यामुळे तिची पाच वर्षांची शिक्षा दोन वर्षे ठेवण्यात आली. मृत व्यक्तीने महिलेकडून कर्ज घेतलं होतं. त्यामुळे तिने अशा पद्धतीने कर्ज वसूल करण्याचा फंडा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.