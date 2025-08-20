Taj Mahal Video: ताजमहालच्या तळघरात नेमकं काय आहे? कायम बंद असलेल्या गूढ खोलीत शिरला तरुण, व्हिडिओ व्हायरल!

आग्रा येथील ताजमहाल हे मुघल स्थापत्यकलेचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे आणि जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आहे. सम्राट शाहजहाँ याने आपली प्रिय पत्नी मुमताज महाल यांच्या स्मरणार्थ बांधलेला हा स्मारक दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतो. या भव्य स्मारकात शाहजहाँ आणि मुमताज यांच्या कबरी आहेत, ज्या सामान्य पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पण, अलीकडेच एका व्हायरल व्हिडिओने या गुप्त कबरींचा मार्ग आणि त्यांचे सौंदर्य जगासमोर आणले आहे..गुप्त मार्गाचा खुलासासामान्य पर्यटकांना ताजमहालच्या अंतर्भागात प्रवेश नसतो, विशेषतः शाहजहाँ आणि मुमताज यांच्या कबरींपर्यंत जाणारा मार्ग बंद आहे. मात्र, एका व्यक्तीने या बंदिस्त मार्गाचा व्हिडिओ कॅमेऱ्यात कैद केला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओत शाहजहाँ आणि मुमताज यांच्या कबरींचा गुप्त मार्ग आणि त्यांचे अंतिम विश्रांतीस्थळ स्पष्टपणे दिसते. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले असून, अनेकांनी ताजमहालच्या सौंदर्याबद्दल आणि इतिहासाबद्दल कौतुक व्यक्त केले आहे..सोशल मीडियावर वादळसोशल मीडियाच्या युगात ताजमहालची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एका नेटकऱ्याने लिहिले, “ताजमहालच्या सौंदर्याने आणि इतिहासाने मला भुरळ घातली. मी एकदा तिथे गेलो आहे आणि पुन्हा जाण्याची इच्छा आहे.” काहींनी या व्हिडिओवर टीका केली असली, तरी बहुतेकांनी ताजमहालच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाची प्रशंसा केली. हा व्हिडिओ ताजमहालच्या रहस्यमय बाजूला उजाळा देतो आणि पर्यटकांचे कुतूहल वाढवतो..Mumbai Local Viral Video: मुसळधार पावसातही लोकल सुस्साट, पश्चिम रेल्वेने शेअर केला व्हिडिओ; लोक म्हणाले- हेच मुंबईचे स्पिरिट !.पर्यटकांचे आकर्षण केंद्रताजमहाल हे भारतातील सर्वाधिक पर्यटक भेट देणारे स्मारक आहे. दरवर्षी सुमारे ३.२९ दशलक्ष भारतीय पर्यटक आणि एकूण ७-८ दशलक्ष देशी-विदेशी पर्यटक ताजमहालला भेट देतात. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असलेले हे स्मारक आपल्या अप्रतिम संगमरवरी रचनेसाठी आणि प्रेमाच्या प्रतीकात्मक कहाणीसाठी प्रसिद्ध आहे. शाहजहाँने मुमताजच्या स्मरणार्थ १६३२ मध्ये या स्मारकाची निर्मिती सुरू केली, जी १६५३ मध्ये पूर्ण झाली. या स्मारकाच्या बांधकामात २०,००० हून अधिक कारागिरांनी योगदान दिले..स्मारकाचे संरक्षण आणि नियमताजमहालच्या कबरींचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कठोर नियम लागू केले आहेत. यामुळे सामान्य पर्यटकांना कबरींपर्यंत प्रवेश नाही. या व्हायरल व्हिडिओने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, स्मारकाच्या संरक्षणासाठी किती कडक नियम आवश्यक आहेत आणि पर्यटकांना ऐतिहासिक वारशाचा अनुभव कसा मिळू शकतो. ASI चे अधिकारी या व्हिडिओवर काय कारवाई करतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.ताजमहालचा वारसाताजमहाल केवळ एक स्मारक नाही, तर प्रेम, कला आणि इतिहासाचा संगम आहे. शाहजहाँ आणि मुमताज यांच्या प्रेमकहाणीने जगभरातील पर्यटकांना प्रेरणा दिली आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ ताजमहालच्या गूढ आणि सौंदर्याला नव्याने प्रकाशात आणतो. पर्यटकांना या स्मारकाच्या बाह्य सौंदर्याबरोबरच त्याच्या अंतर्भागातील इतिहास जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे..Taj Mahal construction Video: ताजमहालाचं बांधकाम कसं झालं? AI व्हिडिओनं केला उलगडा! हत्ती अन् 20 हजार कामगारांची झलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.