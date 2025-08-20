Trending News

Taj Mahal Video: ताजमहालच्या तळघरात नेमकं काय आहे? कायम बंद असलेल्या गूढ खोलीत शिरला तरुण, व्हिडिओ व्हायरल!

ताजमहालच्या गुप्त कबरींचा व्हायरल व्हिडिओ! शाहजहाँ आणि मुमताजच्या अंतिम विश्रांतीस्थळाचा अनोखा दृष्यकोन. जाणून घ्या या ऐतिहासिक चमत्काराची कहाणी!
taj mahal inside photo
taj mahal inside photoesakal
आग्रा येथील ताजमहाल हे मुघल स्थापत्यकलेचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे आणि जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आहे. सम्राट शाहजहाँ याने आपली प्रिय पत्नी मुमताज महाल यांच्या स्मरणार्थ बांधलेला हा स्मारक दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतो. या भव्य स्मारकात शाहजहाँ आणि मुमताज यांच्या कबरी आहेत, ज्या सामान्य पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पण, अलीकडेच एका व्हायरल व्हिडिओने या गुप्त कबरींचा मार्ग आणि त्यांचे सौंदर्य जगासमोर आणले आहे.

