Unique Savings Story : पठ्ठ्याने ९ वर्षे १० रुपयांची नाणी जमवून खरेदी केली १.१० लाखांची बाईक, शोरुमच्या कर्मचाऱ्यांची मोजता मोजता दमछाक

थेंब थेंब तळे साचे ही म्हण खूप प्रसिद्ध आहे, मात्र ही म्हण तेलंगणातील एका व्यक्तीने प्रत्यक्ष खरी करून दाखवली आहे.कोंडे रघुपती यांनी केवळ १० रुपयांची नाणी जमा करुन 'स्प्लेंडर' बाईक खरेदी केली. जेव्हा ते नाण्यांनी भरलेल्या पिशव्या घेऊन शोरूममध्ये पोहोचले, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला काहीशी साशंकता दर्शवली; परंतु शोरूमच्या मालकाने अखेरीस रघुपती यांची अशा प्रकारे बाईक खरेदी करण्याची इच्छा पूर्ण करण्यास संमती दिली. या खरेदीची चर्चा आता सोशल मीडियावर रंगली आहे..एक लाख रुपयांची बाईक खरेदी चित्याल मंडळातील वेलिमिनेडू गावाचे रहिवासी असलेल्या कोंडे रघुपती यांनी 'श्री विनायक मोटर्स'मधून १.१० लाख रुपये किमतीची 'हिरो स्प्लेंडर प्लस' मोटारसायकल खरेदी केली. यासाठी त्यांनी संपूर्ण रक्कम १० रुपयांच्या नाण्यांनी भरलेल्या पिशव्यांच्या स्वरूपात दिली. पैसे भरण्याच्या या अनोख्या पद्धतीमुळे शोरूमचे कर्मचारी आश्चर्यचकित झाले आणि हा विषय संपूर्ण परिसरात चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला..२०१७ पासून नाण्यांची बचत त्यांची अनेक वर्षांची बचत आणि बाईक खरेदी करण्याचा कुटुंबाचा दृढ निश्चय यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. रघुपती यांनी आपली पत्नी आणि दोन मुलांसह २०१७ मध्येच बाईक खरेदी करण्याच्या उद्देशाने ही नाणी जमा करण्यास सुरुवात केली होती. १० रुपयांची नाणी वैध चलन नाहीत अशा अफवा असूनही, त्यांनी ती नाणी स्वीकारणे आणि साठवणे सुरूच ठेवले; आपल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फळ नक्कीच मिळेल, असा त्यांना विश्वास होता. .पाच कर्मचाऱ्यांची चार तास मोजणीजेव्हा नाण्यांच्या पिशव्या शोरूममध्ये आणल्या गेल्या आणि मोजणीसाठी जमिनीवर पसरवल्या गेल्या, तेव्हा तिथे एक रंजक दृश्य पाहायला मिळाले. हे दृश्य पाहण्यासाठी स्थानिक लोकांनी गर्दी केली होती. पाच कर्मचाऱ्यांनी नाणी मोजण्यासाठी आणि त्यांची पडताळणी करण्यासाठी सुमारे चार तास खर्ची घातले; ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर रघुपती यांच्याकडे मोटारसायकल सोपवण्यात आली. या खरेदीची चर्चा आता लोकांमध्ये रंगली आहे. .Success Story: शंभर रुपयांचं कर्ज घेऊन रोट्या विकल्या, आता झाली दोन रेस्टॉरंटची मालकीण; महिलेचा थक्क करणारा प्रवास.शोरूमचे मालक उप्पू मधू यांनी सांगितले की, रघुपती यांनी नाण्यांच्या स्वरूपात पैसे भरण्याच्या योजनेबद्दल त्यांना आधीच कल्पना दिली होती. नाणी मोजण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेबद्दल कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला चिंता वाटत असली, तरी रघुपती यांचा दृढ निश्चय आणि निष्ठा पाहून त्यांनी हे पैसे स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना आता स्थानिक पातळीवर तसेच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली असून, लोक त्या कुटुंबाच्या बचत करण्याच्या सवयीची, संयमाची आणि जिद्दीची प्रशंसा करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.