Viral Video : हायवेवर एकापाठोपाठ धडकली १३० वाहने, ६ जणांचा मृत्यू, ६५ जखमी; व्हिडिओ पाहून उडेल काळजाचा थरकाप

Viral Video : या अपघातामुळे लोकांना रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांची मागणी करायला लावली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर रस्त्यांवरील बर्फ वेळीच साफ केला असता तर कदाचित ही दुर्घटना घडली नसती.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेतील टेक्सासमधील एका भीषण अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. रस्त्यावर बर्फ साचल्यामुळे सकाळी वाहनांच्या गर्दीमुळे हा भयानक अपघात झाला होता असे सांगितले जात आहे. फोर्ट वर्थमधील I-35W वर सुमारे १३० वाहने एकमेकांवर आदळली, ज्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि ६५ हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले. या धोकादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहे.

accident
viral video

