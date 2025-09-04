Viral Video : हायवेवर एकापाठोपाठ धडकली १३० वाहने, ६ जणांचा मृत्यू, ६५ जखमी; व्हिडिओ पाहून उडेल काळजाचा थरकाप

अमेरिकेतील टेक्सासमधील एका भीषण अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. रस्त्यावर बर्फ साचल्यामुळे सकाळी वाहनांच्या गर्दीमुळे हा भयानक अपघात झाला होता असे सांगितले जात आहे. फोर्ट वर्थमधील I-35W वर सुमारे १३० वाहने एकमेकांवर आदळली, ज्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि ६५ हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले. या धोकादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहे. .अपघातात अनेक वाहनांचे नुकसानराष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षा मंडळाने (NTSB) म्हटले आहे की रस्त्यांवर बर्फ किती आहे याचा अंदाज आला नाही. वाहने खूप वेगाने जात होती, त्यामुळे ती थांबू शकली नाहीत. व्हिडिओमध्ये एकामागून एक कार कशा धडकत आहेत हे दिसत आहे. ही घटना खूप धोकादायक दिसते. अपघातात अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. .व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की वाहने सतत धडकत आहेत. अपघातात सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला. असे सांगितले जात आहे की 130 वाहने टक्कर झाली आहेत आणि 65 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. .या अपघातामुळे लोकांना रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांची मागणी करायला लावली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर रस्त्यांवरील बर्फ वेळीच साफ केला असता तर कदाचित ही दुर्घटना घडली नसती. .आता बरेच लोक म्हणतात की भविष्यात असे अपघात होऊ नयेत म्हणून रस्त्यांवर बर्फ काढण्यासाठी सेन्सर बसवावेत आणि रस्ते बर्फमुक्त ठेवण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, ही घटना पाहून लोक हैराण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.