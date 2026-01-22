Breathing Plant Video: निसर्गाचं मोठं रहस्य उघड! श्वास घेणाऱ्या वनस्पतीचा पहिला व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, मानवी शोधाची कमाल

Plant breathing discovery: वनस्पती एका विशिष्ट प्रक्रियेतून श्वास घेतात, शास्त्रज्ञांना फार पूर्वीपासून माहित आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की वनस्पतींच्या श्वसनात ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइडची देवाणघेवाण होते. त्यांच्या पानांमध्ये स्टोमाटा नावाचा एक विशेष प्रकारचा लहान छिद्र असतो. प्रकाशसंश्लेषणासाठी आवश्यक असलेल्या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण हे ठरवते. आतापर्यंत, ही संकल्पना केवळ सिद्धांतात वर्णन केली जात होती. परंतु एका अभूतपूर्व शोधात, शास्त्रज्ञांनी आता एक तंत्रज्ञान शोधून काढले आहे जे वनस्पतींना स्वतःला श्वास घेताना पाहू शकते..इलिनॉइस विद्यापीठातील अर्बाना-शॅम्पेन येथील संशोधकांनी एक असे उपकरण विकसित केले आहे, जे वनस्पतींना रिअल टाइममध्ये श्वास घेताना पाहू शकते. स्टोमाटा इन-साइट (Stomata IN Sight) नावाचे हे उपकरण पानांवरील लहान छिद्रे कार्बन डायऑक्साइड, ऑक्सिजन आणि पाण्याची वाफ कशी व्यवस्थापित करतात हे पाहू शकते. हे छिद्र वनस्पतीच्या तोंडासारखे काम करतात, उघडतात आणि बंद होतात. हे संतुलन वनस्पतींना उष्णता, दुष्काळ आणि इतर आव्हानात्मक वातावरणासारख्या विविध आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्यास मदत करते. हा अभ्यास जर्नल 'Plant Physiology' मध्ये प्रकाशित झाला आहे..या क्रांतिकारी नवीन उपकरणाच्या संपूर्ण सेटअपमध्ये उच्च-रिझोल्यूशन कॉन्फोकल मायक्रोस्कोप, अचूक गॅस-एक्सचेंज मापन प्रणाली आणि प्रतिमा विश्लेषणासाठी प्रगत मशीन-लर्निंग सॉफ्टवेअरचा समावेश आहे. याचा वापर करून, टीमने एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला जो दर्शवितो की वनस्पती कार्बन डायऑक्साइड कसे शोषून घेते आणि नंतर ऑक्सिजन आणि पाण्याची वाफ कशी सोडते. प्रगत इमेजिंग तंत्रज्ञानामुळे शास्त्रज्ञांना प्रकाश, आर्द्रता आणि तापमानाला स्टोमाटा कसा प्रतिसाद देतो आणि सूक्ष्म पेशीय बदल कसे होतात जे वनस्पतींना अनुकूलन करण्यास, पाण्याचे नियमन करण्यास आणि अंतर्गत संतुलन राखण्यास अनुमती देतात हे पाहण्याची परवानगी मिळाली..शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले की प्रकाश आल्यावर ही छिद्रे उघडतात आणि अंधारात बंद होतात. यामुळे अनुकूल परिस्थितीत प्रकाशसंश्लेषण शक्य होते, तरीही पानांपासून वातावरणात होणारे पाणी कमी होते. जेव्हा वनस्पतींना पुरेसे पाणी मिळत नाही, मग ते गरम आणि कोरडे हवामान असो किंवा आपण त्यांना पाणी द्यायला विसरलो, तेव्हा ते कोमेजतात आणि त्यांची वाढ मंदावते..हा शोध महत्त्वाचा आहे. कारण तो पिकांच्या उत्पादनात क्रांती घडवू शकतो. शास्त्रज्ञ आता वाढीव पाण्याच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित अनुवांशिक गुणधर्म सहजपणे ओळखू शकतात. पाण्याचा वापर अनुकूल करणारी पिके विकसित करून, संशोधक वाढत्या तापमानाचे आणि दुष्काळाचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यास मदत करू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.