Breathing Plant Video: निसर्गाचं मोठं रहस्य उघड! श्वास घेणाऱ्या वनस्पतीचा पहिला व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, मानवी शोधाची कमाल

first video of breathing plant discovery: शास्त्रज्ञांना फार पूर्वीपासून माहित आहे की वनस्पती एका विशिष्ट प्रक्रियेतून श्वास घेतात. आता याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.
Breathing Plant Video

how plants breathe scientific explanation

Sakal

Plant breathing discovery: वनस्पती एका विशिष्ट प्रक्रियेतून श्वास घेतात, शास्त्रज्ञांना फार पूर्वीपासून माहित आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की वनस्पतींच्या श्वसनात ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइडची देवाणघेवाण होते. त्यांच्या पानांमध्ये स्टोमाटा नावाचा एक विशेष प्रकारचा लहान छिद्र असतो. प्रकाशसंश्लेषणासाठी आवश्यक असलेल्या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण हे ठरवते. आतापर्यंत, ही संकल्पना केवळ सिद्धांतात वर्णन केली जात होती. परंतु एका अभूतपूर्व शोधात, शास्त्रज्ञांनी आता एक तंत्रज्ञान शोधून काढले आहे जे वनस्पतींना स्वतःला श्वास घेताना पाहू शकते.

