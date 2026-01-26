Viral Video: टीना डाबीचा ध्वजवंदन अन् विरुद्ध दिशेने उभे राहण्याचा व्हिडिओ व्हायरल, नेटकरी म्हणाले...

राजस्थानमधील बारमेरच्या जिल्हाधिकारी टीना डाबी पुन्हा एकदा सोशल मीडियाच्या चर्चेत आल्या आहेत. यावेळी, कारण प्रशासकीय निर्णय, सरकारी मोहीम किंवा सन्मान नाही, तर प्रजासत्ताक दिनी तिरंगा फडकवण्याच्या समारंभाचा व्हिडिओ आहे. सलामी दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच बारमेरमध्येही प्रजासत्ताक दिनाची सकाळ देशभक्ती आणि सन्मानाने सुरू झाली. जिल्हाधिकारी टीना डाबी यांनी प्रथम त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राष्ट्रध्वज फडकावला. त्यानंतर त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात गेल्या, जिथे अधिकारी, कर्मचारी आणि शालेय विद्यार्थिनी आधीच वेळापत्रकानुसार उपस्थित होत्या. संपूर्ण परिसर शिस्तबद्ध आणि उत्सवाच्या वातावरणात होता, राष्ट्रगीताची तयारी करत होता. तिरंगा फडकावताना आणि अभिवादन करताना, जिल्हाधिकारी टीना डाबी थोड्या वेळाने विरुद्ध दिशेने उभ्या राहिल्याचे दिसून आले. पण लगेच सुरक्षा रक्षकाच्या इशाऱ्यावर, तिने त्वरित आपली दिशा दुरुस्त केली आणि समारंभ सुरू राहिला. त्यावेळी उपस्थित असलेले बहुतेक लोक निरुत्तर राहिले, कारण त्यांना हे नियमित प्रक्रियेचा भाग वाटले..पण कार्यक्रम संपल्यानंतर, जेव्हा संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला, तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. काही तासांतच, हा व्हिडिओ एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाला. या व्हिडिओवर विविध कमेंट्सचा वर्षाव सुरु झाला . .बाडमेरच्या जिल्हाधिकारी टीना डाबी सोशल मीडियावर चर्चेचा केंद्रबिंदू राहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, त्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित अनेक मुद्दे ऑनलाइन चर्चेचा विषय बनले आहेत. "नवबो बाडमेर अभियान" द्वारे जिल्ह्यात विकास आणि बदल घडवून आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे कौतुक झाले असले तरी, त्यांच्या काही निर्णयांसाठी त्यांना टीका आणि ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाल्यानंतरही, सोशल मीडियावर त्यांच्या नावाभोवती वाद सुरूच राहिला. टीना डाबी अशा निवडक अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत ज्यांची ओळख केवळ प्रशासकीय पदांपुरती मर्यादित नाही. यूपीएससी उत्तीर्ण होण्यापासून ते क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावण्यापर्यंत, त्यांचा प्रवास सतत लोकांच्या नजरेत राहिला आहे. त्यामुळे, त्यांची प्रत्येक हालचाल, प्रत्येक निर्णय आणि कधीकधी प्रत्येक लहान दृश्य सोशल मीडियाद्वारे तपासले जाते..या ताज्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी टीना डाबी यांनी एका वृत्तवाहिनीला माहिती देतांना सांगितले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ध्वजारोहण समारंभाच्या वेळी कर्मचारी त्यांच्या दोन्ही बाजूला उभे होते. त्यांच्याकडे पाहताना त्या स्वाभाविकपणे थोड्याशा विक्षिप्तपणे उभ्या राहिल्या. त्यांनी वळून दुसऱ्याच क्षणी आपली भूमिका सुधारली. तिने ही एक सामान्य परिस्थिती असल्याचे वर्णन केले आणि म्हटले की कोणत्याही निष्काळजीपणाचा किंवा अनादराचा प्रश्नच उद्भवत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.