Viral Video: टीना डाबीचा ध्वजवंदन अन् विरुद्ध दिशेने उभे राहण्याचा व्हिडिओ व्हायरल, नेटकरी म्हणाले...

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झालेल्या ध्वजारोहणाच्या व्हिडिओमुळे बारमेरच्या जिल्हाधिकारी टीना डाबी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. ध्वजारोहण समारंभानंतर, त्या सलाम करण्यासाठी चुकीच्या दिशेने उभ्या राहिल्या. त्यानंतर लगेचच एका सुरक्षा रक्षकाने त्यांना योग्य दिशेने उभे राहण्याचा इशारा केला. त्यानंतर त्यांनी आज व्हायरल झालेल्या व्हिडिओबद्दल बोलून चूक कशी झाली हे स्पष्ट केले.
राजस्थानमधील बारमेरच्या जिल्हाधिकारी टीना डाबी पुन्हा एकदा सोशल मीडियाच्या चर्चेत आल्या आहेत. यावेळी, कारण प्रशासकीय निर्णय, सरकारी मोहीम किंवा सन्मान नाही, तर प्रजासत्ताक दिनी तिरंगा फडकवण्याच्या समारंभाचा व्हिडिओ आहे. सलामी दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

