Viral : जागा अपूरी पडली अन् चक्क पुलावर वसवले स्वप्नांतील शहर, जगभरातून पाहायला येतात लोक

तुम्ही पुलावर फक्त टपऱ्या किंवा दुकाने पाहिली असतील पण पुलावर घर बांधून राहणारे कोणीतरी क्वचितच पाहिले असेल. मात्र, सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पुलावर एक संपूर्ण कॉलनीच वसलेली दिसते. तुम्ही यापूर्वी असे दृश्य क्वचितच पाहिले असेल..सध्या पुलावर बांधलेली एक कॉलनी खूप चर्चेत आहे. ही कॉलनी सामान्य गावे आणि वस्त्यांसारखी जमिनीवर बांधलेली नाही तर हवेत अनेक फूट उंचीवर असलेल्या पुलावर आहे. ती पाहणारे लोक स्वप्नांचे शहर म्हणत आहेत..ज्या कॉलनीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ती चीनमधील चोंगकिंग येथे आहे. पुलावर वसलेली ही अशा प्रकारची पहिली कॉलनी आहे. संपूर्ण पुलावर एका ओळीत रंगीबेरंगी घरे बांधलेली दिसतात. पुलाखाली एक नदी वाहत आहे आणि वरील लोकांची सुंदर घरे पाहिल्यानंतर लोक तिला परींची कॉलनी म्हणत आहेत. सहसा लोकांना अशा ठिकाणासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या खूप पैसे मोजावे लागतात पण अशा ठिकाणी लोकांची घरे असतात..जगभरातील लोकांची गर्दीचायना डेलीच्या वृत्तानुसार, ही टाउनशिप ४०० मीटर लांबीच्या पुलावर उभारली आहे, जे येथे येणाऱ्या लोकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. येथे १३ हजारांहून अधिक पूल आहेत. जे पूल आता उपयुक्त राहिले नाहीत ते स्टेडियम, मनोरंजन क्षेत्रे आणि पार्किंग लॉटमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहेत. टाउनशिपचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक ते पाहून खूप प्रभावित झाले आहेत. पण काही लोक म्हणतात की ते धोकादायक देखील असू शकते..