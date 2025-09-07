Trending News

Viral : जागा अपूरी पडली अन् चक्क पुलावर वसवले स्वप्नांतील शहर, जगभरातून पाहायला येतात लोक

Township Built On Bridge : पुलावर वसलेली ही अशा प्रकारची पहिली कॉलनी आहे. संपूर्ण पुलावर एका ओळीत रंगीबेरंगी घरे बांधलेली दिसतात. पुलाखाली एक नदी वाहत आहे आणि वरील लोकांची सुंदर घरे पाहिल्यानंतर लोक तिला परींची कॉलनी म्हणत आहेत.
A colorful township built on a 400-meter bridge in Chongqing, China, attracting global tourists with its unique floating village charm.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

तुम्ही पुलावर फक्त टपऱ्या किंवा दुकाने पाहिली असतील पण पुलावर घर बांधून राहणारे कोणीतरी क्वचितच पाहिले असेल. मात्र, सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पुलावर एक संपूर्ण कॉलनीच वसलेली दिसते. तुम्ही यापूर्वी असे दृश्य क्वचितच पाहिले असेल.

China
viral
Bridge
town park

