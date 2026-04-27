मुलगा रेल्वेतून पडला; बहिणीचा आक्रोश, प्रवाशांची धडपड; चेन ओढूनही ट्रेन थांबलीच नाही, व्हिडिओ व्हायरल

धावत्या रेल्वेत दरवाजाजवळ उभं राहणं किंवा गाडीचा वेग कमी झाला की उतरायचा प्रयत्न करणं अतिशय धोकादायक ठरू शकतं—अनेकदा ते जीवावरही बेतू शकतं. अशा परिस्थितीत जर एखादा प्रवासी चुकून खाली पडला, तर 'चेन पुलिंग' हा एकमेव उपाय मानला जातो. मात्र, ट्रेनमधील आपत्कालीन साखळीच काम करत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इतकंच नाही, तर रेल्वेच्या आपत्कालीन क्रमांकावरूनही मदत मिळत नसल्याचं उघड झालं आहे. यासंबंधीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, जलपाईगुडी–रामनगर मार्गावर बहीण-भाऊ प्रवास करत होते. त्यावेळी मुलगा चालत्या रेल्वेतून खाली पडला. हा प्रसंग पाहताच त्याची बहीण आक्रोश करू लागली. त्यामुळे इतर प्रवाशांनी तात्काळ साखळी ओढली. मात्र, साखळी ओढूनही रेल्वे थांबली नाही, असा गंभीर दावा प्रवाशांकडून करण्यात आला आहे..हा मन हेलावून टाकणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. व्हिडिओमध्ये एक प्रवासी सांगतो, "आम्ही जलपाईगुडी स्थानक पार करून रामनगरकडे जात होतो. त्याच वेळी एक मुलगा खाली पडला. आम्ही साखळी ओढण्याचा प्रयत्न केला. १८२ या मदत क्रमांकावरही संपर्क साधला, रेल्वे मदत सेवेलाही कळवलं. पण कुठूनच मदत मिळाली नाही. पोलिसांशीही संपर्क केला, तरीही गाडी थांबत नव्हती.".तो पुढे सांगतो, "मुलगा १० ते १५ किलोमीटर आधीच पडला आहे. तरीही मदतीसाठी कोणीही आलं नाही. त्याची बहीण आक्रोश करत आहे. तो आता कुठे आहे आणि कोणत्या अवस्थेत असेल, काहीच माहिती नाही." हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर रेल्वे प्रशासनावर संताप व्यक्त केला जात आहे. "चेन नेमकी कशासाठी?" असा सवाल नेटकरी उपस्थित करत आहेत..एका व्यक्तीने लिहिलं, "हा केवळ निष्काळजीपणा आहे. आपत्कालीन व्यवस्था कामच करत नसेल, तर तिचा उपयोग काय? जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे." तर दुसऱ्याने म्हटलं, "अशा वेळी गाडीच थांबत नसेल, तर साखळीचा काय उपयोग? प्रवासी पडल्यावरही कोणतीही कारवाई न होणं ही गंभीर चूक आहे." आता या प्रकरणात रेल्वे प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.