Viral Video: "मी मुस्लिम, पण मला भगवा रंग आवडतो"; आयफोन 17 च्या 'कॉस्मिक ऑरेंज' रंगाची क्रेझ!

आजपासून भारतभरात आयफोन 17 मालिकेची विक्री सुरू झाली असून, दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि बेंगळुरू येथील अॅपल स्टोअरबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अॅपलच्या चाहत्यांमध्ये नवीन आयफोन 17 ची प्रचंड उत्सुकता आहे. काही जण आपले जुने आयफोन बदलून नवीन मालिका खरेदी करत आहेत, तर काहीजण प्रथमच अॅपलच्या 'एलिट कम्युनिटी'मध्ये प्रवेश करत आहेत. यंदा आयफोन 17 च्या 'कॉस्मिक ऑरेंज' रंगाने विशेष लक्ष वेधले आहे. दिल्लीतील साकेत येथील अॅपल स्टोअरमधील एका खरेदीदाराचा व्हायरल व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..भगवा रंग पीटीआयने शेअर केलेल्या व्हायरल व्हिडिओत दिल्लीतील साकेत येथील अॅपल स्टोअरमधील एका खरेदीदाराने आयफोन 17 च्या 'कॉस्मिक ऑरेंज' रंगाचे कौतुक केले आहे. या व्यक्तीने सकाळपासून रांगेत उभे राहून हा फोन खरेदी केला. फोन हातात घेताच त्याने उत्साहाने सांगितले, "हा कॉस्मिक ऑरेंज रंग प्रभावी आणि छान दिसतो. भारतात भगवा रंगाला खूप महत्त्व आहे. मी मुस्लिम आहे, पण मला हा रंग खूप आवडला!" एवढेच नाही, तर त्याने फोनचे चुंबन घेत आपला आनंद व्यक्त केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, नेटकऱ्यांनी त्यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..आयफोन 17 ची वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धताअॅपलच्या आयफोन 17 मालिकेने प्री-ऑर्डरच्या यशस्वी टप्प्यानंतर आता भारतात अधिकृत विक्रीला सुरुवात केली आहे. हा फोन अॅपल स्टोअर इंडिया, तसेच अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. याशिवाय, अधिकृत रिटेल आउटलेट्समधूनही ग्राहक हा फोन खरेदी करू शकतात. विशेष म्हणजे, ब्लिंकिट आणि झेप्टो सारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर निवडक शहरांमध्ये 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचा पर्याय उपलब्ध आहे. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर आकर्षक लॉन्च ऑफर्स आणि ईएमआय पर्याय उपलब्ध आहेत, तर प्रमुख शहरांमध्ये 2-3 दिवसांत डिलिव्हरी मिळत आहे..'कॉस्मिक ऑरेंज' रंगाची क्रेझआयफोन 17 चा 'कॉस्मिक ऑरेंज' रंग यंदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. हा रंग भारतातील भगव्या रंगाशी साधर्म्य दाखवतो, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये याची विशेष क्रेझ पाहायला मिळत आहे. व्हायरल व्हिडिओतील खरेदीदाराच्या उत्साहाने या रंगाला आणखी प्रसिद्धी मिळाली आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी या रंगाला 'भगवा आयफोन' असे संबोधले आहे. अॅपलने यंदा रंगांच्या बाबतीत नवीन प्रयोग केले असून, 'कॉस्मिक ऑरेंज'ने बाजारात चांगलीच खळबळ माजवली आहे..ग्राहकांचा उत्साह आणि बाजारपेठेची स्पर्धाआयफोन 17 च्या लॉन्चमुळे भारतातील स्मार्टफोन बाजारपेठेत पुन्हा एकदा चुरस वाढली आहे. अॅपलच्या या नवीन मालिकेने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे. विशेषत: 'कॉस्मिक ऑरेंज' रंगाने तरुणाईला भुरळ घातली आहे. दरम्यान, क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या फास्ट डिलिव्हरी सेवेमुळे ग्राहकांचा खरेदीचा अनुभव अधिक सुलभ झाला आहे.