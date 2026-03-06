Viral Video : मॅडमचा शाळेत राजेशाही थाट ! शिकवायचं सोडून विद्यार्थिनींकडून वर्गातच करुन घेतला मसाज, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, एका सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापिका विद्यार्थिंनीकडून वर्गातच मसाज करुन घेताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट जिल्ह्यातील कार्वी भागातील शाळेतील हा प्रकार असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर संतापजनक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. . व्हायरल व्हिडिओमध्ये वर्गात जमिनीवर एक चटई पसरलेली आहे आणि काही विद्यार्थिनी मुख्याध्यापिकेची मालिश करताना दिसत आहेत. मालिश करताना मुख्याध्यापिका आरामात पडलेल्या दिसत आहेत. माहितीनुसार,महिलेचे नाव मधु कुमारी आहे, ती शाळेची मुख्याध्यापिका आहे. व्हिडिओमध्ये विद्यार्थिनी कधी पायांनी तर कधी हातांनी मालिश करताना दिसत आहेत..शिवाय, एका विद्यार्थिनी लाटण्याने मालिश करताना दिसत आहे तर मुख्याध्यापिका मोबाईल फोन वापरताना दिसत आहेत. ही घटना शाळेच्या वेळेत घडल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यामुळे पालकांमध्ये संताप आणि चिंता निर्माण झाली आहे..Viral Video : गणितात दिले १८ गुण, विद्यार्थ्याची शिक्षिकेला भर वर्गात लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल.विभागीय कारवाईची मागणी सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ समोर येताच लोकांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. अनेकांनी याला शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे प्रकरण म्हटले. स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की शाळा मुलांना शिक्षित करण्यासाठी आणि त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी असतात, परंतु अशा घटनांमुळे शैक्षणिक वातावरण बिघडते. .कारवाईची घोषणाही घटना उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभागानेही कारवाईची घोषणा केली. शिक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असे वृत्त आहे. सोशल मीडियावरही लोक या घटनेवर टीका करत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, "शाळेतील मुलींकडून मसाज करुन घेणे अत्यंत लज्जास्पद आहे. अशा शिक्षकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मुलांच्या सुरक्षिततेशी आणि प्रतिष्ठेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.