Viral News : नवरदेवाने टोलनाक्यावर घेतले नवरीचे चुंबन, मॅनेजरने CCTV व्हिडिओ दाखवून केले ब्लॅकमेल; समोर आले भयानक सत्य

उत्तर प्रदेशमधील पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवरील हलियापूर टोल प्लाझावरील एन्ट्री ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) मधील सीसीटीव्ही फुटेजचा गैरवापर करून अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप करणारी लेखी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील टोल मॅनेजरवर तक्रारदाराने गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर करुन लोकांना त्यांच्या खाजगी कामांचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला जातो. या तक्रारीनंतर, सोशल मीडियावर असे अनेक प्रकरण व्हायरल होत आहेत. टोल प्लाझा मॅनेजरने एका नवविवाहित जोडप्याच्या खासगी क्षणांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन व्हायरल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार लग्नानंतर काही दिवसांनी, हे जोडपे लखनऊला चालले होते. टोल प्लाझा जवळ त्यांनी कार थांबवली तेव्हा नवरदेवाने नववधूचे चुंबन घेतले.पण हे दृश्य टोल प्लाझावरील मॅनेजरने सीसीटीव्ही फुटेज झूम करून व्हिडिओ रेकॉर्ड केले आणि या जोडप्याला ब्लॅकमेल झाले. पैसे मिळाल्यानंतरही आरोपीने व्हिडिओ व्हायरल केला. पण टोल प्लाझाच्या व्यवस्थापकाने सर्व आरोप स्पष्टपणे नाकारले आणि सांगितले की हे प्रकरण ऐकिवात आहे. टोल प्लाझावर सात कर्मचारी आहेत. व्हिडिओ बनवून हे अश्लील कृत्य कोणी केले आहे याचा तपास सुरू आहे. .ट्रेनमध्ये भीक मागत होती, वाईट नजरेपासून वाचवण्यासाठी घरी नेलं अन् लग्न केलं; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल.महिला शौचास जातानाचेही काढले व्हिडिओ मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात तक्रारदारांनी म्हटले आहे की, पूर्वांचल एक्सप्रेस वेवरील हलियापूर टोलजवळ बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आसपासच्या गावांकडे निर्देशित केले आहेत. टोलजवळ जराईकला, हलियापूर आणि गौहनिया गावे आहेत, जिथे शौचास जाणाऱ्या महिलांकडे कॅमेरे दाखवून अश्लील व्हिडिओ बनवले जातात. शिवाय, घराबाहेर पडणाऱ्या मुलींच्या हालचाली देखील कॅमेऱ्यात कैद केल्या जातात. नंतर, त्यांच्याशी संपर्क साधून पैशासाठी ब्लॅकमेल केले जाते. .तक्रारदाराने आरोप केला आहे की दोन महिन्यांपूर्वी मिल्कीपूर (अयोध्या) येथील एका तरुणाला व्हिडिओ दाखवून १०,००० रुपये उकळण्यात आले होते. शिवाय, एक्सप्रेस वेवरील १४४ किमी अंतरावर एका ट्रक चालक आणि एका महिलेच्या बाबतीतही खंडणी वसूल करण्यात आली होती. शिवाय, २५ ऑक्टोबर रोजी एका नवविवाहित जोडप्याचा अश्लील व्हिडिओ बनवण्यात आला होता. आझमगडचा रहिवासी असलेला हा तरुण आपल्या पत्नीसोबत लखनऊला जात होता. टोल प्लाझाच्या अगदी आधी गाडी थांबवली असताना वराने वधूचे चुंबन घेतले सीसीटीव्ही फुटेज झूम करून याचा व्हिडिओ बनवण्यात आला आणि ब्लॅकमेलिंगसाठी वापरण्यात आला. हा व्हिडिओ बलदिराई पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या मिल्डस्टोन ९३ जवळ शूट करण्यात आला. या प्रकरणात तरुणाकडून ३२,००० रुपयांची खंडणी घेण्यात आली. तरीही, आरोपीने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला..मॅनेजर काय म्हणाले?टोल प्लाझाच्या व्यवस्थापकाने या आरोपांबाबत सांगितले की त्याच्याकडे सात कर्मचारी आहेत. त्यांच्या एका कर्मचाऱ्यांनी हा व्हिडिओ बनवला आणि तो व्हायरल केला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. "यात माझी कोणतीही भूमिका नाही; मी कोणाकडूनही पैसे घेतलेले नाहीत; माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे आहेत. तपास सुरू आहे आणि लवकरच आरोपीला पकडले जाईल.