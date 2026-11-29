मध्य प्रदेशातील रीवा येथील शुभम शुक्ला यांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील यशाचा प्रवास संघर्ष, अपयश आणि वैयक्तिक दुःखांनी भरलेला आहे. यूपीएससी परीक्षेची तयारी करताना त्यांना अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागले. प्राथमिक परीक्षा दिल्याच दिवशी त्यांनी आजीला गमावले. त्यानंतर आजोबांचेही निधन झाले. एवढेच नव्हे, तर मुलाखतीच्या अगदी आधी ज्या जिवलग मित्रासोबत त्यांनी नागरी सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्याचाही कार अपघातात मृत्यू झाला. मात्र, या घटनांनी खचून न जाता त्यांनी दुःखालाच आपली ताकद बनवले आणि यूपीएससी २०२४ मध्ये देशात ११६ वा क्रमांक मिळवत भारतीय पोलीस सेवेत स्थान मिळवले..सामान्य कुटुंबातून पाहिले नागरी सेवेचे स्वप्नशुभम शुक्ला यांचा जन्म आणि बालपण मध्य प्रदेशातील रीवा येथे गेले. त्यांचे शालेय शिक्षणही याच ठिकाणी पूर्ण झाले. एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या शुभम यांना अभ्यासाचे महत्त्व त्यांच्या आजोबांच्या मार्गदर्शनातून समजले. बारावीनंतर त्यांनी आयआयटी-जेईई परीक्षेच्या तयारीसाठी कोटा गाठले. तेथील संघर्षातून त्यांना आयुष्यात कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी योग्य वेळी सुरुवात करणे किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव झाली. याच काळात त्यांच्या मनात नागरी सेवेत जाण्याचा विचार निर्माण झाला आणि त्यांनी यूपीएससीची तयारी करण्याचा निर्णय घेतला..मित्रासोबत पाहिलेले एकच स्वप्नशुभम यांच्या यूपीएससीच्या प्रवासात त्यांचे जवळचे मित्र हर्षवर्धन यांची भूमिका महत्त्वाची होती. दोघांनी एकत्रितपणे परीक्षेची तयारी सुरू केली होती. तयारीदरम्यान एकमेकांना प्रोत्साहन देणे आणि निराशेच्या काळात धीर देणे, असा त्यांचा प्रवास होता. शुभम यांचा आत्मविश्वास कमी झाल्यास हर्षवर्धन त्यांना सकारात्मक राहण्यासाठी प्रेरित करायचे. दोघांनी मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीमध्ये (एलबीएसएनएए) एकत्र प्रशिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहिले होते..हातगाडीवर भाजी विकत असतानाच लेक न्यायाधीश झाल्याची बातमी कळाली... आई-वडील भावूक... कधीकाळी परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठीही नव्हते ८०० रुपये!.परीक्षेच्या दिवशी आजीचे निधन, मुलाखतीपूर्वी मित्र गमावलाशुभम यांच्या आयुष्यातील सर्वांत कठीण प्रसंग यूपीएससीच्या तयारीदरम्यान आले. प्राथमिक परीक्षा दिली त्याच दिवशी त्यांच्या आजीचे निधन झाले. या दुःखाचा सामना करत त्यांनी परीक्षा दिली. त्यानंतर काही काळात आजोबांचेही निधन झाले. मात्र, सर्वांत मोठा धक्का मुलाखतीच्या अगदी आधी बसला. ज्या मित्रासोबत त्यांनी यूपीएससी उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्या हर्षवर्धन यांचा कार अपघातात मृत्यू झाला.या घटनेने शुभम यांना मोठा मानसिक धक्का बसला. मात्र, मित्राचे स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा त्यांनी मनाशी बाळगली. हर्षवर्धन यांच्या आठवणी आणि आशीर्वाद हीच आपली ताकद असल्याचे मानत त्यांनी मुलाखत पूर्ण केली.अनेक अपयशांनंतर ११६ वा क्रमांकशुभम यांनी २०१९ मध्ये पहिल्यांदा यूपीएससीची परीक्षा दिली. २०२० मध्ये ते मुलाखतीपर्यंत पोहोचले, मात्र अंतिम यश मिळाले नाही. २०२१ मध्ये त्यांना पूर्वपरीक्षेत आणि २०२२ मध्ये अंतिम यादीत स्थान मिळवता आले नाही. त्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांनी एक वर्षाचा विराम घेतला आणि पुन्हा नव्याने तयारी सुरू केली. यावेळी आधीच्या अपयशांमधील चुका आणि उणिवा दूर करण्यावर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले..यूपीएससी २०२४ मध्ये देशात ११६ वा क्रमांकअखेर सातत्यपूर्ण मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर शुभम यांनी यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२४ मध्ये ऑल इंडिया रँक ११६ मिळवली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणात काम करत असतानाच त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून परीक्षेची तयारी केली आणि यश संपादन केले. अनेक अपयश, कुटुंबातील व्यक्तींचे निधन आणि जिवलग मित्राला गमावण्याचे दुःख अशा परिस्थितीतही त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही. त्यांच्या या प्रवासातून प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रयत्न सुरू ठेवण्याची जिद्द दिसून येते..पुण्यात ८ वर्षे कंपनीत जॉब करणारा पठ्ठ्या बनला DSP... दहावीत असतानाच वडिलांचे निधन, खांद्यावर आली होती मोठी जबाबदारी; कोण आहे सौरव कुमार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.