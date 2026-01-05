UPSC Success Story : पित्याचे छत्र हरपले, आईचे कष्ट पाहावले नाही; दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास, पहिल्यात प्रयत्नात युपीएससी उत्तीर्ण

असं म्हणतात की, दृढनिश्चय आणि सततच्या कठोर परिश्रमानेच स्वप्ने पूर्ण होतात. जेव्हा कोणी काहीतरी साध्य करण्याचा दृढनिश्चय करतो, तेव्हा मार्गातील अडचणी देखील त्यांचा उत्साह कमी करु शकत नाहीत. असेच एक उदाहरण म्हणजे IAS सृष्टी दबास, जिने नोकरी करत कठीण यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आयएएस अधिकारी होण्याचे तिचे फक्त स्वप्न पूर्ण केले नाही तर संपूर्ण देशात सहावा क्रमांक मिळवून सर्वांना प्रेरणा देखील दिली. .दिल्लीतील रहिवासी सृष्टी दबासची कहाणी संघर्ष आणि आत्मविश्वासाने भरलेली आहे. तिचे जीवन सोपे नव्हते. वडिलांचा मृत्यू झाला अन् घराची संपूर्ण जबाबदारी तिच्या आईच्या खांद्यावर आली. आईचे कठोर परिश्रम आणि संघर्ष जवळून पाहिल्यानंतर, सृष्टीने खूप पूर्वीपासून काहीतरी मोठे साध्य करण्याची इच्छा बाळगली. तिला तिच्या आईला अभिमान वाटावा अशी तिची इच्छा होती आणि ही भावना तिची सर्वात मोठी ताकद बनली..नोकरी करत यूपीएससीचे स्वप्न सृष्टी दबासने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) मध्ये काम करत असताना यूपीएससीची तयारी सुरू केली. दिवसातून ८ ते ९ तास काम केल्यानंतर अभ्यास करणे सोपे नव्हते, परंतु सृष्टीने हार मानली नाही. दिवसा ऑफिसच्या जबाबदाऱ्या आणि रात्री अभ्यासात जास्त वेळ घालवणे हे तिच्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग बनले. .तिला थकवा अनेकदा भेडसावत असे पण आयएएस अधिकारी होण्याचे तिचे स्वप्न तिला स्वस्थ बसू देत नव्हते. जेवणाच्या सुट्ट्यांमध्येही ती रिकामी बसत नसे. तिने या कमी वेळेचा उपयोग अभ्यासासाठी केला. ऑफिसच्या लायब्ररीत जाऊन पुस्तके वाचणे, नोट्स लिहिणे आणि जुन्या प्रश्नांची उजळणी करणे ही तिची सवय बनली. सुट्टीच्या दिवशीही ती विश्रांती घेण्याऐवजी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करत राहिली..UPSC Success Story : ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी डॉ.भगवंत पवार यांचे UPSC CMS मध्ये ऑल इंडिया 25वी रँक!.शैक्षणिक प्रवास सृष्टी दबास ने दिल्लीत शिक्षण घेतले. बारावी पूर्ण केल्यानंतर, तिने दिल्लीतील इंदिरा ट्रस्ट कॉलेजमधून राज्यशास्त्रात पदवी प्राप्त केली. अभ्यासादरम्यान, तिला समाज, प्रशासन आणि धोरणाशी संबंधित विषयांमध्ये खोलवर रस निर्माण झाला. पुढील अभ्यासासाठी तिने इग्नूमधून पदव्युत्तर पदवी मिळवली..अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर, सृष्टीची भारतीय रिझर्व्ह बँकेत निवड झाली. तिच्यासाठी ही एक महत्त्वाची कामगिरी होती, पण ती तिथेच थांबली नाही. तिचे स्वप्न तिच्या देशाची सेवा करणे आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे होते. म्हणूनच तिने नोकरी सुरू ठेवत यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली..UPSC Success : AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने UPSC ची तयारी; उत्तर प्रदेशातील तरुणाने मिळवली थेट AIR १९ रँक!. पहिल्या प्रयत्नात मोठे यशयूपीएससी परीक्षा ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. बहुतेक उमेदवारांना यशस्वी होण्यासाठी वर्षानुवर्षे आणि अनेक प्रयत्न करावे लागतात. पण सृष्टी दबास पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाली. शिवाय,तिने ऑल इंडिया रँक 6 मिळवत टॉपर्समध्ये आपले नाव नोंदवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.