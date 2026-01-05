Trending News

UPSC Success Story : पित्याचे छत्र हरपले, आईचे कष्ट पाहावले नाही; दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास, पहिल्यात प्रयत्नात युपीएससी उत्तीर्ण

Srishti Dabas IAS : दिवसा ८–९ तास काम आणि रात्री सातत्यपूर्ण अभ्यास हे तिचे दैनंदिन जीवन होते. सुट्ट्या, जेवणाची वेळ आणि ऑफिस लायब्ररीचा उपयोग तिने अभ्यासासाठी केला. पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होत तिने ऑल इंडिया 6 वी रँक मिळवली.
Srishti Dabas, who secured All India Rank 6 in the UPSC Civil Services Examination, inspiring millions with her journey of perseverance, discipline, and dedication.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

असं म्हणतात की, दृढनिश्चय आणि सततच्या कठोर परिश्रमानेच स्वप्ने पूर्ण होतात. जेव्हा कोणी काहीतरी साध्य करण्याचा दृढनिश्चय करतो, तेव्हा मार्गातील अडचणी देखील त्यांचा उत्साह कमी करु शकत नाहीत. असेच एक उदाहरण म्हणजे IAS सृष्टी दबास, जिने नोकरी करत कठीण यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आयएएस अधिकारी होण्याचे तिचे फक्त स्वप्न पूर्ण केले नाही तर संपूर्ण देशात सहावा क्रमांक मिळवून सर्वांना प्रेरणा देखील दिली.

UPSC
competitive exams
Success story

