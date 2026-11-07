Trending News: ज्याने नोकरी दिली, त्याचेच 170 कोटी लुटले! महिलेचा घरातील अजब कारनामा पाहून पोलीसही चक्रावले

Lizbeth Sherman 170 crore fraud case explained: अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये एका महिलेने आपल्या मालकाची तब्बल 18 मिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 170 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, ही फसवणूक एक-दोन वर्षे नव्हे, तर सलग 10 वर्षे सुरू होती. या पैशांचा वापर तिने महागड्या शॉपिंगपासून ते खासगी विमान प्रवास आणि आलिशान घरासाठी केला. अमेरिकेत घडलेल्या या प्रकरणातील आरोपी महिलेचं नाव लिझबेथ शर्मन असून ती 47 वर्षांची आहे. ती कॅलिफोर्नियातील एल डोराडो हिल्समध्ये राहत असून तिने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. .नेमकी 170 कोटींची फसवणूक कशी केली?लिझबेथ शर्मनने 2015 मध्ये सॅन फ्रान्सिस्कोमधील एका निवृत्त व्हेंचर कॅपिटलिस्टकडे एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंट म्हणून काम सुरू केलं होतं. या नोकरीदरम्यान तिला मालकाच्या बँक खात्याचा वापर करून क्रेडिट कार्डची बिलं भरण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, याच अधिकाराचा तिने गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. सप्टेंबर 2015 ते मे 2025 या कालावधीत तिने मालकाच्या बँक खात्यातून वारंवार पैसे स्वतःच्या क्रेडिट कार्डची बिलं भरण्यासाठी वापरले. यातूनच तिने जवळपास 18 मिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 170 कोटी रुपये लंपास केले..Gold Rate Today: ऐन दिवाळीत सोनं स्वस्त! धनत्रयोदशीनंतरही भाव घसरले; 10 ग्रॅमचा दर पाहून ग्राहकांची गर्दी, पाहा सोनं-चांदीचे ताजे भाव.पैसा कुठे वापरला?मालकाकडून लुटलेल्या पैशांमधून शर्मनने आलिशान जीवनशैली जगण्यास सुरुवात केली. महागड्या ब्रँडेड हँडबॅग्ज, Rolex घड्याळं, महागड्या हॉटेल्समधील सुट्ट्या आणि खासगी विमानातून प्रवास करण्यावर तिने मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केले. याशिवाय वाहनं खरेदी करण्यासाठी आणि एल डोराडो हिल्समधील आपल्याअ घरासाठीही तिने या पैशांचा वापर केला..ऑनलाइन विक्रीविशेष म्हणजे, तिने मालकाच्या पैशांतून खरेदी केलेल्या काही महागड्या वस्तू नंतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून तिने महागड्या वस्तूंचं रोख रकमेत रूपांतर केलं. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी अशाच एका ऑनलाइन रिसेलिंग प्लॅटफॉर्मवरून तिने जवळपास 4 लाख 50 हजार डॉलर कमावले होते..घरातून सापडल्या 1,500 वस्तूडिसेंबर 2025 मध्ये तपास यंत्रणांनी शर्मनच्या घरावर छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांना तब्बल 1,500 हून अधिक महागड्या वस्तू आढळल्या. यातील बहुतांश वस्तू चांगल्या स्थितीत होत्या. विशेष म्हणजे, अनेक वस्तूंचं मूळ पॅकेजिंग आणि टॅगही तसेच होते. घरातील एका वॉर्डरोबमध्ये अनेक Louis Vuitton च्या महागड्या बॅग्ज सापडल्या.याशिवाय घराच्या वेगवेगळ्या भागांत इतर डिझायनर बॅग्ज, महागड्या वाईनच्या बाटल्या, बूट आणि अनेक रॉलेक्स घड्याळंही तपास अधिकाऱ्यांनी जप्त केली..Diwali Bank Holiday: दिवाळीच्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील बँकाना तब्बल 3 दिवस सुट्टी! कोणत्या दिवशी बँका बंद राहणार? आत्ताच जाणून घ्या.किती वर्षांची शिक्षा होणार?लिझबेथ शर्मनने फेडरल वायर फ्रॉडच्या आरोपांखाली गुन्हा कबूल केला आहे. या गुन्ह्यासाठी तिला अमेरिकेच्या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय 2 लाख 50 हजार डॉलरपर्यंत दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. मार्च 2027 मध्ये तिच्या शिक्षेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय तिच्याबाबत काय निर्णय देणार, याकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.