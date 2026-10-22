Viral News : घटस्फोटानंतरही विश्वासघात सहन झाला नाही, ७६ वर्षीय महिलेने पती अन् त्याच्या मैत्रिणीला गोळ्या झाडून केले ठार

अमेरिकेतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, एका ७६ वर्षीय महिलेने तिच्या माजी पतीची आणि त्याच्या ४० वर्षीय मैत्रिणीची गोळ्या झाडून हत्या केली. या महिलेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मैत्रिणीच्या आईवरही गोळी झाडली, मात्र, गोळी तिच्या हाताला लागल्याने ती बचावली. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, मृतांची ओळख ७५ वर्षीय वॉल्स ट्रुमन एज आणि ४० वर्षीय पामेला कुक अशी पटली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा Link:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid .अमेरिकन वृत्तसंस्था 'डब्ल्यूटीओसी' (WTOC) च्या वृत्तानुसार, आरोपी महिलेचे नाव ग्रेस एज (७६ वर्षे) असे आहे. आरोपानुसार, ग्रेस मॅकनॅट फॉल्सजवळील पामेला कुकच्या घरी पोहोचली आणि तिने गोळीबार सुरू केला. पामेला कुक आणि वॉल्स एज यांना चार गोळ्या लागल्या, ज्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. .‘या घरात तुझ्या कार्यासाठी येईन असं वाटलं नव्हतं…’ नाना पाटेकरांच्या पुतण्याची पोस्ट चर्चेत; फार्म हाऊसमधील फोटो व्हायरल.गोळीबाराचा आवाज ऐकून पामेलाची ५५ वर्षीय आई, डायन कुक, घटनास्थळी पोहोचली. तेव्हा ग्रेसने तिच्यावरही गोळी झाडली, जी तिच्या हाताला लागली. हल्ल्यातून कशीबशी सुटका करून घेतल्यानंतर डायनने पोलिसांना फोन केला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली, मात्र तोपर्यंत ग्रेस एज तिथून पळून गेली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हा केल्यानंतर ग्रेस स्वतः पोलीस ठाण्यात पोहोचली आणि तिने आत्मसमर्पण केले. तिला अटक करण्यात आली असून, तिच्यावर संबंधित कलमांनुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे..ग्रेस आणि वॉल्स यांचा १० वर्षांपूर्वी घटस्फोट स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी सांगितले की, ग्रेस आणि वॉल्स यांचा दहा वर्षांपूर्वी घटस्फोट झाला होता, तरीही ते एकमेकांच्या संपर्कात होते. मात्र, वॉल्सच्या आयुष्यात पामेलाच्या येण्यामुळे परिस्थिती बदलली आणि ग्रेसच्या मनात पामेलाबद्दल तीव्र राग निर्माण झाला. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले, "वॉल्स आणि पामेला यांच्यात संबंध निर्माण झाले होते. .प्राथमिक चौकशीतून असे समोर आले आहे की, घटस्फोटानंतरही वॉल्सचे दुसऱ्या कोणाशी असलेले संबंध ग्रेसला मान्य नव्हते. या माजी जोडप्यामध्ये वारंवार वाद होत असत आणि त्यांनी घरगुती हिंसाचाराबाबत एकमेकांविरुद्ध अनेकदा पोलिसांत तक्रारीही नोंदवल्या होत्या." पोलिसांच्या माहितीनुसार, या घटनांनंतरही त्यांना कधीही अटक करण्यात आली नव्हती. ते अधूनमधून पुन्हा एकत्र राहत असत, परंतु काही काळानंतर त्यांच्यातील वाद पुन्हा विकोपाला जात आणि ते पुन्हा वेगळे होत असत. मात्र, पामेलाच्या आगमनानंतर परिस्थिती बदलली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.