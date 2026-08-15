Dangerous River Stunts: पावसाळ्यात अशी चूक करू नका! खवळलेल्या नदीत ३ तरुणांची जीवघेणी स्टंटबाजी; पोलिसांचा VIDEO VIRAL

पावसाळ्यात नद्या, ओढे आणि धबधब्यांजवळ जाताना नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन उत्तराखंड पोलिसांनी केले आहे. पोलिसांनी आपल्या अधिकृत 'X' हँडलवरून एक व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नदीत तीन तरुण धोकादायक स्टंट करताना दिसत आहेत.व्हिडिओमध्ये नदीचा प्रवाह मोठ्या वेगाने वाहताना दिसतो. या खवळलेल्या नदीच्या मध्यभागी असलेल्या एका मोठ्या खडकावर तीन तरुण उभे असल्याचे दिसते. काही क्षणांनी हे तिघेही थेट नदीच्या प्रवाहात उड्या मारतात. पाण्याचा वेग आणि नदीची परिस्थिती पाहता त्यांची ही कृती अत्यंत धोकादायक असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे..क्षणार्धात बदलू शकतो नदीचा प्रवाहपावसाळ्यात पर्वतीय भागातील नद्यांच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ होऊ शकते. शांत दिसणाऱ्या नदीचा प्रवाह काही क्षणांतच वेगवान होऊन जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे केवळ मनोरंजन किंवा स्टंटसाठी नदीपात्रात उतरणे टाळावे, असे पोलिसांनी नागरिकांना बजावले आहे.उत्तराखंड पोलिसांनी व्हिडिओसोबत नागरिकांना उफाळलेल्या नद्यांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. कोणताही धोका पत्करू नका आणि सतर्क राहा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..धोकादायक स्टंट दिसल्यास ११२ वर माहिती द्यानदी, ओढे किंवा इतर धोकादायक ठिकाणी कोणी जीव धोक्यात घालून स्टंट करताना आढळल्यास नागरिकांनी तातडीने ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर माहिती द्यावी, असे उत्तराखंड पोलिसांनी सांगितले आहे.या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावरही तरुणांच्या निष्काळजीपणावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पावसाळ्यात निसर्गरम्य ठिकाणी फिरताना सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचा संदेश या व्हिडिओच्या माध्यमातून पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.