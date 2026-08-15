Trending News

Dangerous River Stunts: पावसाळ्यात अशी चूक करू नका! खवळलेल्या नदीत ३ तरुणांची जीवघेणी स्टंटबाजी; पोलिसांचा VIDEO VIRAL

Three youths seen jumping into a raging river in Uttarakhand : नदीच्या मध्यभागी खडकावर उभे राहिले अन् थेट पाण्यात उड्या मारल्या; VIDEO पाहून बसेल धडकी
uttarakhand river stunt by youth viral video

uttarakhand river stunt by youth viral video

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पावसाळ्यात नद्या, ओढे आणि धबधब्यांजवळ जाताना नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन उत्तराखंड पोलिसांनी केले आहे. पोलिसांनी आपल्या अधिकृत 'X' हँडलवरून एक व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नदीत तीन तरुण धोकादायक स्टंट करताना दिसत आहेत.

व्हिडिओमध्ये नदीचा प्रवाह मोठ्या वेगाने वाहताना दिसतो. या खवळलेल्या नदीच्या मध्यभागी असलेल्या एका मोठ्या खडकावर तीन तरुण उभे असल्याचे दिसते. काही क्षणांनी हे तिघेही थेट नदीच्या प्रवाहात उड्या मारतात. पाण्याचा वेग आणि नदीची परिस्थिती पाहता त्यांची ही कृती अत्यंत धोकादायक असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
Chief Minister Uttarakhand
flood live news
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com