Viral Video: वैष्णोदेवीच्या दारात चमत्कार! ५ वर्षापूर्वी हरवलेला भाऊ भिकाऱ्याच्या रूपात बहिणीसमोर; आईच्या डोळ्यातही आनंदाश्रू...

Viral Video: जम्मू-काश्मीरातील त्रिकुटा पर्वतरांजांमध्ये वसलेल्या वैष्णोदेवी मंदिरात एक पुनर्मिलन घडले आहे, ज्याने लाखो लोकांच्या डोळ्यात अश्रू आणले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी हरवलेला मुलगा आपल्या आई आणि बहिणीला भेटला, तेव्हा त्या पवित्र स्थळावरचा क्षण इतका भावनिक होता की, तो सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या क्लिपमध्ये कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर उमटलेले आनंद, अविश्वास आणि सुटकेचे भाव पाहून कोणाच्याही मनात हेलावून जाण्याइतकी ताकद आहे..हरवलेला भाऊ 'भिकारी' च्या रुपात उभादर्शनासाठी आलेल्या बहिणीसमोर आपला हरवलेला भाऊ 'भिकारी' च्या रुपात उभा होता. आईने मुलाला ओळखताच तिचे अश्रू आवरले नाहीत; ती ढसाढसा रडू लागली. बहिणीनेही भावाला मिठी मारण्यासाठी धाव घेतली आणि तिच्या डोळ्यातही आनंदाश्रू तरळले. हा क्षण पूर्णपणे नैसर्गिक होता. यासाठी कोणतेही शब्द नव्हते, फक्त दीर्घकाळाच्या विरहाचे दुःख एका मिठीत विरघळून गेले. नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओला 'चमत्कार' म्हणत आहेत. अनेकांनी त्याला 'हृदयाला स्पर्श करणारा आणि सांत्वन देणारा' असा शब्दप्रयोग केला आहे. हजारो लोकांनी या क्लिपवर प्रतिक्रिया देताना आपले अश्रू रोखू शकले नाहीत, असे कबूल केले..आईने कधी हार मानली नाहीपाच वर्षांपासून ही कुटुंबे आपल्या मुलाचा शोध घेत होती. तो कधी हरवला याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नाही, परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे, त्यांच्या श्रद्धेची आणि चिकाटीची ताकदीमुळे मुलगा सापडला. मुलगा सापडेल की नाही याची अनिश्चितता असतानाही आईने कधी हार मानली नाही आणि बहिणीने आपला विश्वास कधी सोडला नाही. त्यांचा हा अथक प्रयत्न वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठीच्या यात्रेदरम्यान फळाला आला. भारतातील सर्वांत प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांपैकी एक असलेल्या या मंदिरात दरवर्षी लाखो भाविक येतात. देवी वैष्णोदेवीच्या चरणी प्रार्थना पूर्ण होतात, असा लोकांचा दृढ विश्वास आहे. याच विश्वासाने या कुटुंबाला पाच वर्षांच्या निराशेच्या अंधारातून बाहेर काढले..लोक या घटनेला चमत्कार का म्हणतात?कारण पाच वर्ष हा काळ फार मोठा असतो. अनेकांसाठी आशा संपून जाते. तरीही या कुटुंबाने कधीही हात टेकले नाही. मंदिराच्या वातावरणात भावनांचा आणखी एक स्तर जोडला गेला. जेव्हा भाविकांच्या गर्दीत हरवलेला मुलगा समोर आला, तेव्हा त्या क्षणाला 'नियती आणि श्रद्धेचा संगम' असे संबोधले गेले. इंटरनेटवर याला 'चमत्कार घडतात याचा पुरावा' आणि 'प्रेम नेहमी आपला मार्ग शोधतो' असे म्हटले जात आहे..सोशल मीडियावर भावनांची प्रचंड लाटया व्हायरल क्लिपने सोशल मीडियावर भावनांची प्रचंड लाट निर्माण केली आहे. हजारो नेटकऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. काहींनी म्हटले, "हा केवळ धर्मावरील विश्वास नव्हे, तर मानवी नात्यांवरील श्रद्धा दृढ करणारा क्षण आहे." इतरांनी सांगितले की, आईची कधीही हार न मानणारी वृत्ती आणि बहिणीचा अढळ विश्वास हे घडलं..