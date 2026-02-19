Video: तुम्हीही वंदे भारतमध्ये जेवण घेताय? महिलेने शेअर केलेल्या व्हिडिओने उडवली खळबळ

Vande Bharat Train Viral Video: अनेक लोक रेल्वेने प्रवास करणे सुखकर मानले जातात. पण भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना गरम जेवण देण्याच्या नादात त्यांच्या आरोग्यकडे दुर्लक्ष केले आहे. असा आरोप करत एका महिला प्रवाशाने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला आहे. अलाहाबाद ते दिल्ली प्रवासादरम्यान वंदे भारत आणि राजधानी एक्सप्रेसमध्ये रोट्या सीलबंद प्लास्टिके ओव्हनमध्ये गरम करुन दिली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. .नेमका प्रकार काय आहेवंदे भारत रेल्वेने प्रवास करत असलेल्या महिलेने सोशल मिडियाच्या माध्यमातून रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव आणि आयआरसीटीसीला टॅग करुन जाब विचारला आहे. हलका फुल्का रोटीच्या पाकिटावर थंड आणि कोरड्या जागी ठेवा असे लिहिलेले आहे. यावर कुठेही मायक्रोवेव्ह सेफ किंवा गरम करण्यास योग्य असे लिहिलेले नाही. प्रवास करणाऱ्याने महिलेने रेल्वे कर्मचाऱ्याकडे विचारणी केली असता तेव्हा त्यांनी ते पाकिटे थेट गरम केली आहे याची कबुली दिली. .आरोग्यासाठी वाईटतज्ज्ञांच्या मते खाद्यपदार्थांचे प्लास्टिक जर मायक्रोवेव्हसाठी प्रमाणित नसेल तर ते गरम केल्यास त्यातील घटक रसायने अन्नामध्ये मिसळतात. प्लास्टिकमध्ये असलेले बिस्फेनॉल ए आणि थॅलेटस सारखी रसायने उष्णतेमुळे पदार्थात मिसळतात. यामुळे हार्मोनल असंतुलन आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. प्रवाशांना गरम अन्न देण्याच्या नादात त्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळला जात आहे.मागणीमहिलेने पुढील गोष्टींची मागणी केली आहे. ही पाकिटे प्लास्टिकसह गरम करण्यासाठी प्रमाणित आहेत का?जर असतील तर त्याचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक का केले जात नाही?सर्वच गाड्यांमध्ये हीच पद्धत अवलंबली जात आहे का ?याला कोणी अधिकृत परवानगी दिली आहे ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.