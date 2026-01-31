Railway Toilet Incident Video : "गेट तोडा नाहीतर मी मरेन..." ; माजी मुख्यमंत्र्यांचे मीडिया सल्लागार अडकले रेल्वेच्या शौचालयात!

Vasundhara Raje Media Advisor Mahendra Bhardwaj Incident : राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे मीडिया सल्लागार शुक्रवारी रेल्वेच्या शौचालयात अडकले होते. अखेर त्यांनी जीवाच्या आकांताने ओरडून सांगितले की, "गेट तोडा नाहीतर मी मरेन." जवळजवळ एक तास ते दुर्गंधीयुक्त वातावरणात अडकून, गुदमरत होते. अखेर त्यांना मोठ्या प्रयत्नानंतर वाचवण्यात आले. ही घटना कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये घडली.
शुक्रवारी संध्याकाळी महेंद्र भारद्वाज २२९८१ क्रमांकाच्या ट्रेनने कोटाहून जयपूरला परतत होते. दरम्यान, सवाई माधोपूरजवळील ट्रेनच्या शौचालयात ते अडकले. ते जवळजवळ एक तास आत अडकले, जवळजवळ गुदमरत होते. महेंद्र भारद्वाज यांनी त्यांची दुर्दशा सोशल मीडियावर शेअर केली.
महेंद्र भारद्वाज शौचालयात गेले होते, परंतु जेव्हा त्यांनी बाहेर पडण्यासाठी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते अडकले. कारण, दरवाज्याची कुंडीच निघत नव्हती, ज्यामुळे ते प्रचंड अस्वस्थ झाले होते. त्यांच्याकडे कोणत्याही रेल्वे अधिकाऱ्याचा फोन नंबरही नव्हता. अखेर त्यांनी मोठ्याने आवाज दिले, पण त्यांचा आवाजही कुणाला येत नव्हता. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना फोन लावून परिस्थिती सांगितली. दरम्यान, मर्यादित जागा आणि दुर्गंधीमुळे त्यांचा जीव देखील गुदमरत होता.
यानंतर जेव्हा महेंद्र भारद्वाज यांच्या नातेवाईकांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. तेव्हा त्यांनी रेल्वेच्या डब्यात कर्मचारी पाठवले. मात्र, ते देखील त्वरित मदत करू शकले नाहीत. अखेर, त्यांना दरवाजा तोडावा लागला, परंतु यावेळी दरवाजा महेंद्र भारद्वाज यांच्यावर पडण्याचाही धोका होता. अखेर त्यांच्या विनंतीनुसार, कर्मचाऱ्यांनी दरवाजा तोडून त्यांना कसेबसे बाहेर काढले आणि भारद्वाज यांनी सुटकेचा निश्वास सोडत, मोकळा श्वास घेतला.
