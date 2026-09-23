Viral Video : विनायक चतुर्थीनिमित्त अन्नदान कार्यक्रमात दुर्दैवी अपघात; गरम सांबारच्या भांड्यात पडून महिलेचा मृत्यू,थरकाप उडवणारा व्हिडिओ

Tragic Accident Vijayawada : आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे विनायक चतुर्थीनिमित्त आयोजित अन्नदान कार्यक्रमादरम्यान घडलेल्या दुर्दैवी अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. सुजाता असे मृत महिलेचे नाव आहे. तयार सांबारचे मोठे आणि गरम भांडे खाली उतरवताना सुजाताचा तोल गेला आणि ती थेट भांड्यात पडली. या अपघातात ती गंभीर भाजली. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २० सप्टेंबर रोजी विजयवाड्यातील चिट्टीनगर परिसरात विनायक चतुर्थीनिमित्त अन्नदान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुजाता या कार्यक्रमातील स्वयंपाकाच्या कामात मदत करत होती. अन्नदानासाठी तयार करण्यात आलेले सांबार मोठ्या भांड्यात होते. हे भांडे खाली उतरवून जमिनीवर ठेवण्याचे काम सुरू असताना सुजाता त्यासाठी मदत करत होती..Jamui Minor Viral Video : आठ जणांनी अल्पवयीन मुला-मुलीला भर रस्त्यात घेरलं; मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, सोशल मीडियावर VIDEO VIRAL .भांडे खाली ठेवत असतानाच अचानक तिचा तोल गेला. त्यामुळे ती गरम सांबारच्या मोठ्या भांड्यात पडली. या घटनेत तिच्या शरीरावर गंभीर भाजण्याच्या जखमा झाल्या. अपघातानंतर घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींनी तातडीने त्यांना बाहेर काढले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी सुजाताला विजयवाडा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले..वैद्यकीय पथकाने त्यांच्यावर उपचार सुरू केले; मात्र गंभीररित्या भाजल्यामुळे तिची प्रकृती खालावत गेली. डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही तिला वाचवता आले नाही आणि उपचारादरम्यान सुजाताचा मृत्यू झाला..दरम्यान, या अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे. त्यामध्ये सांबारचे गरम भांडे खाली उतरवले जात असताना सुजाता यांचा तोल गेल्याचे दिसत आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, अपघात नेमका कोणत्या परिस्थितीत घडला याचा तपास सुरू आहे..कार्यक्रमाच्या आयोजनात आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, तसेच आयोजकांकडून काही निष्काळजीपणा झाला का, याचीही पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजसह इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे तपास केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.