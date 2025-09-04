Viral Video : असा मृत्यू कोणालाच येऊ नये ! क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं, व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यात एका भयानक अपघात घडला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे ३३ वर्षीय प्रदीप कुमारचा जीव गेला. प्रदीप दुचाकीवरून जात असताना हा अपघात झाला. त्याने एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रस्त्यावर खोल खड्ड्यांमुळे दुचाकीचा तोल गेला. तो रस्त्यावर पडला आणि मागून येणाऱ्या ट्रकखाली चिरडला गेला. याचा त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताचा व्हि़डिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की उडुपी आणि आसपासच्या परिसरातील अनेक रस्त्यांवर बऱ्याच काळापासून खड्डे आहेत. पावसानंतर त्यांची स्थिती आणखी बिकट होते. लोकांनी अनेक वेळा तक्रारही केली, परंतु ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. परिणामी या खड्ड्यांमुळे एका तरुणाचा जीव गेला..रस्ता सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही स्थानिक प्रशासन आणि सरकार दोघांचीही जबाबदारी आहे. महानगरपालिकेने वेळोवेळी रस्त्याची दुरुस्ती करावी आणि सरकारने यासाठी पुरेसे बजेट आणि देखरेख करावी. परंतु जेव्हा या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जात नाहीत तेव्हा सामान्य लोकांना त्यांच्या जीवाने किंमत मोजावी लागते.असे लोकांचे म्हणणे आहे..अपघाताला जबाबदार कोण?प्रदीप कुमारच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाने टाहो फोडला. कुटुंब आणि स्थानिक लोक आता प्रशासनाला विचारत आहेत की या निष्काळजीपणाची जबाबदारी कोण घेणार. रस्ते दुरुस्त न करणारी महानगरपालिका दोषी आहे का? की वेळेवर लक्ष न ठेवणारे राज्य सरकार?.ही घटना केवळ अपघात नाही तर रस्त्यांच्या वाईट स्थितीचे आणि निष्काळजीपणाचे एक मोठे उदाहरण आहे. या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे? रस्त्यांची देखभाल करणारी महानगरपालिका की विकासकामांवर लक्ष ठेवणारी राज्य सरकार? असा सवाल केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.