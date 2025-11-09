Trending News

Viral Video: महाभारतात युद्धानंतर मृतदेहांसोबत काय घडलं? रात्री सैनिक कुठे थांबत? त्या काळी हॉस्पिटल होतं?; AI व्हिडिओ व्हायरल

Reality Behind Mahabharat War Aftermath Depictions in Viral AI Videos : महाभारत युद्धानंतरच्या दृश्यांचा AI व्हिडिओ व्हायरल, प्राचीन काळातील उपचार पद्धतींचं चित्रण
Mahabharat war Ai video

Mahabharat war Ai video

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सोशल मीडियावर सध्या महाभारत युद्धानंतरच्या परिस्थितीचं दृश्य दाखवणारा एक AI आधारित व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ‘खुशदीप धिल्लॉन इन्सान’ या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून, यापूर्वीही याच मालिकेतील दोन व्हिडिओं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते.

Loading content, please wait...
mahabharat
trends

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com