Viral Video: महाभारतात युद्धानंतर मृतदेहांसोबत काय घडलं? रात्री सैनिक कुठे थांबत? त्या काळी हॉस्पिटल होतं?; AI व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर सध्या महाभारत युद्धानंतरच्या परिस्थितीचं दृश्य दाखवणारा एक AI आधारित व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ‘खुशदीप धिल्लॉन इन्सान’ या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून, यापूर्वीही याच मालिकेतील दोन व्हिडिओं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. .या व्हिडिओमध्ये युद्धानंतरचे रणांगण, जमिनीवर पडलेले मृतदेह, अंत्यसंस्काराची तयारी, जखमी सैनिकांची परत घेऊन जाण्यात येणारी काळजी आणि त्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकशास्त्राच्या पद्धतींचं चित्रण करण्यात आलं आहे..Mahabharat War: कसं घडलं महाभारातातील युद्ध? AI LIVE रिपोर्टींग VIRAL, ५१४२ वर्षे मागे जाल, साक्षात कृष्ण-अर्जुन सर्वांना पाहाल.श्रीकृष्ण कुठे मुक्काम करत असत?विशेष म्हणजे, श्रीकृष्ण कुठे मुक्काम करत असत? हे देखील दाखवण्याचा प्रयत्न या व्हिडिओमध्ये आहे. रात्रीच्या वेळी कृष्ण आपल्या छावणीत अर्जुनासह रणनिती आखताना दाखवले आहेत. हे दृश्य पाहताना अनेकांचा भावनिक प्रतिसाद दिसून येतो..आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीतसंच, त्या काळातील आयुर्वेदिक उपचार पद्धती कशी होती हेही दाखवलं आहे. जखमी सैनिकांवर जडीबुटीने उपचार, वैद्यांच्या मदतीने जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न, तसेच सैनिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात भोजनाची तयारी, अशी दृश्ये या व्हिडिओमध्ये नजरेत भरतात..हा संपूर्ण व्हिडिओ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने तयार केलेला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्राचीन भारताचे अनेक पैलू कल्पनात्मक स्वरूपात रेखाटले गेले आहेत. मात्र, यात दाखवलेल्या प्रत्येक गोष्टीला ऐतिहासिक पुरावे मिळतातच, असे नाही..टीप:ही बातमी या व्हिडिओच्या व्हायरल होण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध केली आहे. यात दाखवलेल्या दाव्यांबाबत आम्ही सहमत आहे असं नाही, मात्र, तंत्रज्ञानाच्या कल्पनाशक्तीमुळे इतिहासाची दृश्यात्मक मांडणी कशी करता येते, हे पाहण्यासाठी ही बातमी केली आहे..Taj Mahal construction Video: ताजमहालाचं बांधकाम कसं झालं? AI व्हिडिओनं केला उलगडा! हत्ती अन् 20 हजार कामगारांची झलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.