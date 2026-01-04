Viral Video : कासवाने खोडकर कुत्र्याला १० सेकंदांत शिकवला 'असा' कायमचा धडा, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही व्हाल चकित

कुत्रा जगातील सर्वात खोडकर प्राण्यांपैकी एक आहे असे मानले जाते. तो कधीही कोणाला त्रास देण्याची संधी सोडत नाहीत. पण असा खोडकरपणा कुत्र्याच्या अंगलट येतो आणि गंभीर संकटात सापडतात. अशाच प्रकारचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे, जो सर्वांनाच धक्का देतो. या व्हिडिओमध्ये, एक कुत्रा कासवाला डिवचताना दिसतो, परंतु नंतर कासव त्या खोडकर कुत्र्याला असा धडा शिकवते ज्यावर पाहणारे विश्वास ठेवू शकत नाहीत. कासवांना अनेकदा निष्पाप मानले जाते, परंतु ते किती धोकादायक असू शकतात हे या व्हिडिओमध्ये दिसून येते..व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, कुत्रा कासवाला कसे चिडवत आहे ते कुत्र्याच्या कृतीवरून असे दिसून येते की तो कासवाला खेळण्यासारखे वागवतो. कधीकधी तो त्याचे तोंड चाटतो, कधीकधी तो चावण्याचा प्रयत्न करतो. अचानक, कासव आक्रमक होते आणि पटकन कुत्र्याची जीभ तोंडाने धरतो. यानंतर, कुत्र्याचे खूपच हाल होतात आणि तो वेदनेने थरथर कापतो. कासवाची पकड इतकी मजबूत असते की कुत्रा स्वतःची सुटका करू शकत नाही आणि वेदनेने तडफडतो. तुम्ही कदाचित असे दृश्य यापूर्वी कधीही पाहिले नसेल..Viral Video : मालकाच्या मृत्युमुळे दु:खात बुडाला कुत्रा, प्रेताजवळ बसून ढसाढसा रडू लागला; व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी.कासवाने कुत्र्याला धडा शिकवलाहा धक्कादायक व्हिडिओ @pki42 या युजरने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर शेअर केला होता, ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, "कासवाने कुत्र्याला धडा शिकवला. असा व्हिडिओ तुम्ही कधीही पाहिला नसेल. भयानक व्हिडिओ." हा १५ सेकंदांचा व्हिडिओ १,१७,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, शेकडो लोकांनी लाईक केले आहे आणि विविध प्रतिक्रिया शेअर केल्या आहेत..व्हिडिओ पाहून, कोणीतरी विनोदाने कमेंट केली, "डोगेश भाई चांगलाच अडकला आहे," तर दुसऱ्याने म्हटले, "व्हिडिओ खरोखरच मनोरंजक आहे." आणखी एका यूजरने कमेंट केली आहे की, "त्याऐवजी कासवाने दोगेश भाईवर हल्ला केला." दुसऱ्या यूजरने लिहिले, "हा व्हिडिओ आपल्याला शिकवतो की कोणी जे काही खातो ते खाण्यायोग्य नसते. काही गोष्टी खाण्यायोग्य असतात.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.