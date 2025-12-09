Video : संकटात सापडलेल्या मालकाला वाचवायला धावतच आली म्हैस, मुक्या प्राण्याची निष्ठा पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

मुक्या प्राण्यांची आणि माणसांच्या मैत्रीच अनेक उदाहरणे आपण नेहमी पाहतो. कुत्रा ईमानदार प्राणी आहे इतर पाळीव प्राणी देखील माणसांवर आपली निष्ठा कायम ठेवत असल्याचेही आपण पाहिले आहे. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. एका म्हशीने आपल्या मालकाला वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. या म्हशीच्या निष्ठेचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आहे. मालकासाठी त्याच्या नातेवाईकाने देखील जे केले नसते ते या म्हशीने करुन दाखवले आहे. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की एक वृद्ध माळरानात म्हशी चारत आहेत. म्हशी निंवात चरत असताना तो रस्त्यावर उभा आहे. मात्र तितक्यात त्याचा ओळखीचा एक तरुण त्याच्या जवळ येतो. म्हशीची निष्ठा पारखण्यासाठी तो वृद्धाशी झटापट केल्याचे नाटक करु लागतो. हे दूरवर असलेली मालकाची लाडकी म्हैस बघते. म्हशीला पाहून तरुण आणखीनच जोराने वृद्धाशी झटापट करु लागतो. हे बघताच म्हैस जोरात धावतच त्यांच्याकडे येते. म्हैस जवळ येऊन तरुणाला धडक देणार हे मालकाला आणि त्या तरुणालाही कळून चुकते. .Viral : अश्लीलपणा सुरुय! 19 मिनिट 34 सेकंदनंतर छोट्या मुलाचा 'त्या' मुलीसोबत व्हिडिओ व्हायरल; यूजर्स म्हणाले, वय 15 अन् काम 25 चं. वृ्द्धाला सोडून तरुण शेतात पळून जातो. तर वृ्द्ध म्हशीला थांबवण्यासाठी पुढे जातो. म्हैस त्याच्यापाशी येते आणि थांबते, तो तिला प्रेमाने गोंजारु लागतो. हा व्हिडिओ X या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर @gharkekalesh या अकांउटवर शेअर करण्यात आला आहे. यूजरनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने लिहिले आहे की, प्राणी माणसाला कधीच धोका देत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.