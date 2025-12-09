Trending News

Video : संकटात सापडलेल्या मालकाला वाचवायला धावतच आली म्हैस, मुक्या प्राण्याची निष्ठा पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

Viral Buffalo Video : दूरवरून हे बघताच म्हैस पूर्ण जोरात धावत मालकाच्या मदतीसाठी येते. म्हैस जवळ येताच तरुण घाबरून शेतात पळून जातो आणि म्हैस मालकाजवळ थांबते. मालक तिला शांत करतो आणि लोक सोशल मीडियावर तिच्या निष्ठेचे कौतुक करत आहेत.
Yashwant Kshirsagar
मुक्या प्राण्यांची आणि माणसांच्या मैत्रीच अनेक उदाहरणे आपण नेहमी पाहतो. कुत्रा ईमानदार प्राणी आहे इतर पाळीव प्राणी देखील माणसांवर आपली निष्ठा कायम ठेवत असल्याचेही आपण पाहिले आहे. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. एका म्हशीने आपल्या मालकाला वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. या म्हशीच्या निष्ठेचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आहे. मालकासाठी त्याच्या नातेवाईकाने देखील जे केले नसते ते या म्हशीने करुन दाखवले आहे.

