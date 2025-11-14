Trending News

Viral Video : बाईकस्वार तरुणाने किंग कोब्राला चिरडले, पण त्याने तिथेच घेतला बदला; काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ

Cobra Attack : सोशल मीडियावर एका तरुण बाईकस्वाराने चुकून कोब्रावरून बाईक नेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.अंदाजे 10 सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये कोब्रा रस्त्याच्या मधोमध बसलेला दिसतो. बाईकस्वार चुकून कोब्राला चिरडून पुढे गेला, पण नंतर परत येतो.
A biker accidentally runs over a king cobra, triggering a sudden retaliatory strike captured on video.

A biker accidentally runs over a king cobra, triggering a sudden retaliatory strike captured on video.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

असं म्हणतात की साप कधी स्वत:हून कोणाला चावत नाही. अनेकदा लोक सापाची खोड काढतात किंवा त्याला असुरक्षित वाटेल असे वर्तन करतात तेव्हा तो स्वरक्षणासाठी प्रतिहल्ला करतो. सोशल मीडियावर सध्या अशाच एका कोब्राच्या बदल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे नेटिझन्समध्ये खळबळ आहे.या व्हिडिओमध्ये एका संतप्त कोब्राने एका तरुणावर दुचाकीने चिरडल्यानंतर बदला घेतल्याचा क्षण कैद झाला आहे.

Loading content, please wait...
Bike
Cobra
snake
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com