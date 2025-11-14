Viral Video : बाईकस्वार तरुणाने किंग कोब्राला चिरडले, पण त्याने तिथेच घेतला बदला; काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ

असं म्हणतात की साप कधी स्वत:हून कोणाला चावत नाही. अनेकदा लोक सापाची खोड काढतात किंवा त्याला असुरक्षित वाटेल असे वर्तन करतात तेव्हा तो स्वरक्षणासाठी प्रतिहल्ला करतो. सोशल मीडियावर सध्या अशाच एका कोब्राच्या बदल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे नेटिझन्समध्ये खळबळ आहे.या व्हिडिओमध्ये एका संतप्त कोब्राने एका तरुणावर दुचाकीने चिरडल्यानंतर बदला घेतल्याचा क्षण कैद झाला आहे..हा अंदाजे १० सेकंदांचा व्हिडिओ X वर @sanju916131 या हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या मधोमध बसलेला एक लहान कोब्रा दिसतो.एक तरुण चुकून कोब्राच्या अंगावरुन बाईक नेतो नंतर थोड्या अंतरावर थांबतो आणि परत येतो..पण पुढे जे घडले ते खरोखरच धक्कादायक आहे. बाईकर कोब्राजवळ येऊन पुन्हा उभा राहताच, संतप्त कोब्रा त्याला चावण्याचा प्रयत्न करतो. तरुणाने पहिला हल्ला चुकवला पण बाईक पुढे-मागे हलवत असताना, त्याने सापाच्या फणाजवळ आपला पाय ठेवला, ज्यामुळे कोब्राने त्याला चावा घेतला..Viral News: १,२ नाहीतर... 'या' महिलेच्या पोटात तब्बल ९ बाळं वाढत आहेत, सर्वच अवाक्, डॉक्टरांनी सांगितलं कारण!.व्हिडिओमध्ये दिसते की, तो तरुण त्याच्या पायाला चावा घेताच खाली पाहत असल्याचे तुम्हाला दिसेल आणि कोब्रा पाहून तो घाबरला झाला. त्यानंतर तो बाईक सोडून लगेच पळून गेला. व्हिडिओ तिथेच संपतो, ज्यामुळे तो वाचला की नाही याबद्दलचा सस्पेंस कायमचा राहतो..नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियाआतापर्यंत १२ लाखांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओ पाहिला आहे आणि अनेक लोकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. नेटिझन्स बाईकरला निर्दोष म्हणत आहेत. लोक म्हणतात की तो जाणूनबुजून सापाला चिरडले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.