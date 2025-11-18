Video: ट्रॅक्टरवर वाजलं 'चुनरी-चुनरी' गाणं.. फॉरेनरसुद्धा थिरकल्या; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Social Media Viral: बॉलिवूडची जुनी गाणी आजही हिट आहेत. विशेषतः ट्रॅक्टरवर नव्वदीच्या दशकातलं गाणं वाजलं की, माणसं ठेका धरायला मागेपुढे बघत नाहीत. असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. 'चुनरी..चुनरी' हे गाणं वाजल्यावर विदेशी महिलांचेही पाय थिरकले..व्हायरल व्हिडीओ राजस्थानमधील आहे. परदेशी प्रवाशांचा एक ग्रुप वाहनात पेट्रोल टाकण्यासाठी पेट्रोल पंपावर थांबलेला आहे. तिथेच पंपावर डिझेल भरण्यासाठी एक ट्रॅक्टरदेखील उभा आहे. या ट्रॅक्टरवर चुनरी..चुनरी गाणं मोठ्या आवाजात वाजतं. गाणं ऐकून फॉरेनर्स मुली ठेका धरताना दिसल्या.. मग उपस्थित भारतीयांनीही भन्नाट डान्स केला..हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. असे ओरिजनल व्हिडीओ नेटकरी डोक्यावर घेतात. त्यात ट्रॅक्टरवरचं गाणं असेल तर बघायला नको. चुनरी-चुनरी हे गाणं मुळातच डान्स स्टेप्ससाठीचं आहे. त्यामुळे कुणीही नाचल्याबिगर स्वतःला रोखू शकत नाही..Shocking News : ड्रग्ज देऊन चौघांचा महिलेवर सामूहिक अत्याचार, तक्रार द्यायला गेल्यावर पोलिस अधिकऱ्यानेही अब्रू लटली अन्....व्हिडीओमध्ये वाजल्या 'या' दोन ओळीचुनरी-चुनरी, चुनरी-चुनरीचुनरी-चुनरी, चुनरी-चुनरी लाल गंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाएचुनरी-चुनरी, चुनरी-चुनरीलाल रंग लमें डाल-डाल के लाल-लाल रंगवाएचुनरी-चुनरी, चुनरी-चुनरी आजा ना छू ले मेरी चुनरी सनमकुछ ना मैं बोलूँ तुझे मेरी कसमआई जवानी सर पे मेरेतेरे बिन क्या करूँ? जवानी बेरहम, हाए.D Mart Barcode Scam : डी मार्टच्या बारकोडमध्ये स्कॅम करायचा, कंपनीतील कर्मचाऱ्याने लावलं होतं कामाला...; पण एक चूक पडली महागात.गाण्यातल्या या ओळी व्हिडीओमध्ये वाजत आहेत. त्यावर उपस्थितांनी ठेका धरला. पेट्रोल पंपावर परदेशी लोकांसह भारतीय लोकही आहेत. फॉरेनर्सचं भारतीय गाण्यांवर हे प्रेम बघून उपस्थित लोक चांगलेच उत्साहित झाले. मग भारतीयांनीही मोठ्या उत्साहात डान्स केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.