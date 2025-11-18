Trending News

Video: ट्रॅक्टरवर वाजलं 'चुनरी-चुनरी' गाणं.. फॉरेनरसुद्धा थिरकल्या; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Bollywood Hit 'Chunari Chunari' on a Tractor: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत विदेशी महिलांनी भन्नाट डान्स केला. पेट्रोल पंपावर उपस्थित असलेल्या इतरांनीही मग ठेका धरला.
संतोष कानडे
Social Media Viral: बॉलिवूडची जुनी गाणी आजही हिट आहेत. विशेषतः ट्रॅक्टरवर नव्वदीच्या दशकातलं गाणं वाजलं की, माणसं ठेका धरायला मागेपुढे बघत नाहीत. असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. 'चुनरी..चुनरी' हे गाणं वाजल्यावर विदेशी महिलांचेही पाय थिरकले.

