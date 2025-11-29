Video : पाण्यात वाहून जाणाऱ्या हरणाच्या समोरच उभा होता मृत्यू, तरुणाने देवदूत बनून क्षणात वाचवले प्राण; हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे आनंदाने भरुन येतील. व्हिडिओमध्ये एका माणसाने एका हरणाला कालव्याच्या पाण्यातून वाहून जाण्यापासून कसे वाचवले हे दाखवले आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला दिसते की, एक हरीण कालव्यातून वेगाणा जाणाऱ्या पाण्यातून वाहून जात आहे. ते जीव वाचवण्यासाठी खूप धडपडत आहे, पण त्याला यश येत नाही, मृत्यू अगदी समोरच असतो. पण तरुण देवदूत बनून येतो आणि त्याला जीवदान देतो..व्हिडिओमध्ये हरीण पाण्यातून वाहताना दिसत आहे. पुढे उतार असल्याने प्रवाह खूप तीव्र झाला आहे. शिवाय, थोड्या अंतरावर, पाणी खूप तीव्र आहे आणि पुढे लोखंडी सळ्या आहेत, ज्यामुळे हरणाची मान अडकली असती. यामुळे हरणाचा जीवही जाऊ शकला असता. बारमागील जागा देखील खूप अरुंद होती आणि जर हरण खोल नाल्यात पडले असते तर त्याचे जगणे जवळजवळ अशक्य झाले असते. व्हिडिओ पाहून असे वाटले की जणू त्याच्या आयुष्याचे शेवटचे क्षण आले आहेत. दरम्यान, एका माणसाने आपली बुद्धिमत्ता दाखवली आणि त्याचे प्राण वाचवले. .देवदूतत्या हरणाला देवदूत म्हणून आलेल्या एका माणसाने वाचवले. व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की जेव्हा हरण वाहून गेले आणि अरुंद नाल्यात पोहोचले तेव्हा एका माणसाने प्लॅटफॉर्मसारख्या रचनेवर पोटावर झोपून हरणाला दोन्ही हातांनी उचलले. त्या माणसाच्या पकडीत अडकल्यानंतर हरण अत्यंत घाबरले आणि जोरात ओरडू लागले, परंतु त्या माणसाने आपली पकड सोडली नाही आणि हरणाला पाण्यातून बाहेर काढले..सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव हा व्हिडिओ @AMAZlNGNATURE या आयडीवरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत १.६० लाख लोकांनी तो पाहिला आहे. ८ हजारांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक केले आहे. अनेक युजर्सनी या तरुणाचे कौतुकही केले आहे. काही युजर्सनी हृदयाच्या आकाराचे इमोजी तयार करून त्याचे कौतुक केले. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "नायक," तर दुसऱ्याने लिहिले, "या माणसाने उत्तम काम केले आहे." दुसऱ्याने लिहिले, "या माणसाने एका निष्पाप हरणाचे प्राण वाचवले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.